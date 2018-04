Ábalos (PSOE) acusa a Ciudadanos de "anteponer su proyecto político" a los intereses de Madrid

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado este jueves a Ciudadanos de "anteponer su proyecto político" a los intereses de los madrileños, en vistas de un posible apoyo del partido liderado por Albert Rivera a un candidato 'popular' alternativo a la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras su dimisión como líder regional.

En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Ábalos ha dicho que le "llama la atención" que Rivera "no tenga interés" en conversar con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sobre la situación en Madrid y ha criticado que el líder 'naranja' asegure que con la dimisión, las cosas han cambiado. "No sé qué ha cambiado. Estamos en una situación sucia", ha apuntado.

Por otra parte, Ábalos ha afirmado que la aspiración del PSOE "está ligada" a "regenerar la vida democrática" en la Comunidad de Madrid y ha asegurado que "más allá de candidatos, este trabajo exige tesón".

En este sentido, dice que "en absoluto" renuncian a que su portavoz en la región, Ángel Gabilondo, intente formar un gobierno aún a sabiendas de que no cuenta con el respaldo de la formación 'naranja' y que sin ese apoyo, la presidenta de la Asamblea de Madrid no le propondría a investidura.

"La metodología de gestión de esta crisis en el PP, nos ha revelado la verdadera esencia de este partido. Deja claro cuáles son los métodos y esto no lo podemos permitir", ha sentenciado el secretario socialista.

En cuanto a la situación particular de Cifuentes tras el escándalo del Máster y el vídeo difundido este miércoles, Ábalos ha comentado que "es inadmisible que la representación política pueda ir pareja con estos escándalos". No entiende que si estos hechos han motivado su dimisión al frente de la comunidad, no provoquen también su cese al frente del PP madrileño, tal y como ha señalado en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press.

Advierte a Ciudadanos de que si no accede a "dar oxigeno" en la comunidad de Madrid frente al "nivel de podredumbre" actual, está siendo "cómplice" de esta situación, impidiendo la regeneración democrática de la que ha hecho bandera. "Nadie nos garantiza que hayamos tocado fondo, que la descomposición vaya a parar", ha apostillado.

Robles (PSOE) asegura que Gabilondo es "la única salida que permite regeneración democrática" en Madrid

Por otra parte, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que conformar un gobierno del PSOE presidido por Ángel Gabilondo es "la única salida que permitiría regeneración democrática" en la Comunidad de Madrid y "todo lo demás es un parche".

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Robles ha incidido en que "es absolutamente imprescindible que haya no solamente un cambio en el gobierno en cuanto a personas", sino también en el partido que lo sustenta, porque el PP está involucrado en casos como Gürtel, Lezo o Púnica.

En este sentido, emplaza al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a dejar de ser "la muleta" de los 'populares'. "Él decía que el PP era un partido en descomposición y corrupto pero al mismo tiempo va a apoyar a un candidato del PP sin saber qué candidato es", ha señalado.

También apunta a la responsabilidad del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pues "Cifuentes ha tardado 36 día sen dimitir y ha estado este tiempo con su apoyo" y además auspició una convención nacional en Sevilla donde se escenificó el respaldo del partido a la dirigente.

Robles también se ha pronunciado sobre el vídeo que ha desencadenado la caída de Cifuentes y ha reconocido que "desde el punto de vista ético" le provoca reparos. "Probablemente ha salido porque no se tomaron las decisiones políticas que se hubieron tenido que tomar. Cuando salió el caso máster era cuando se tenía que haber presentado la dimisión", ha comentado.

En su opinión, la difusión de un vídeo así, grabado por una cámara de seguridad y que alguien conservaba desde 2011, "es una manifestación más de la descomposición en que se encuentra el Partido Popular" y "una anécdota más del lodazal en que se ha convertido", porque en "un partido en descomposición, pueden pasar estos acontecimientos y muchos otros".

GABILONDO, "ÚNICA SALIDA"

