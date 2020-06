Participantes en las charlas digitales 'Líderes en el cambio' que Rivera ha impulsado en la red le piden mayor "transparencia"

El proyecto para crear un espacio de "Líderes en el cambio" que acaba de lanzar Albert Rivera se está topando con un contratiempo inesperado. Algunas de las más de 3.000 personas que se han inscrito a los dos canales de Telegram que el exdirigente de Ciudadanos ha abierto para "compartir experiencias" y participar en sus conferencias virtuales, han expresado sus dudas sobre las intenciones de su nuevo y personalísima iniciativa social.

Cuando a mediados de mayo anunció el lanzamiento de este foro en las redes sociales, Rivera señaló que su fin iba a ser compartir experiencias entre emprendedores "conocidos, anónimos o que se han reinventado" desde todos los ámbitos en plena crisis sanitaria y económica. Y así lo dejó escrito en su perfil de Twitter.

Después de mi adiós a la política, he recibido muchas peticiones, propuestas y preguntas en estos meses. Creo que es el momento de compartir con vosotros y aportar desde la sociedad civil. Lo haré en abierto, en todas las redes y contando con vuestra participación #RiveraWebinarpic.twitter.com/QwSilCrQSu — Albert Rivera (@Albert_Rivera) May 7, 2020

El primer encuentro virtual fue con un webinar, organizado en la red por la consultora Thinking Heads, en la que dos presentadores-moderadores le fueron realizando las preguntas que previamente le habían enviado cientos de seguidores que se habían mostrado interesados en su idea y en participar en ella. El foro se abrió también a la prensa que envió preguntas sobre actualidad política después de constatar que el expresidente de Ciudadanos no aprobaba el giro dado por su sucesora, Inés Arrimadas, apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez para que sacara adelante los decretos de prórroga sobre el estado de alarma. Su postura ha provocado la marcha de algunos antiguos miembros del partido como Juan Carlos Girauta, Carina Mejías y el empresario Marcos de Quinto.

En aquel primer debate Rivera no quiso entrar a leerle la cartilla a Arrimadas y se limitó a criticar la gestión del Gobierno frente a la COVID-19 pidiéndole, entre otras cosas que "no perpetuara el estado de alarma".

Animado por el 'éxito' de este primer encuentro, Rivera se apresuró a anunciar uno nuevo, esta vez por YouTube. Fue entonces cuando eldiario.es publicó en exclusiva que siendo presidente de Ciudadanos y diputado por Madrid vivió durante dos en un lujoso piso alquilado por el empresario Kike Sarasola.

Los dos canales de Telegram, que habían estado activos hasta ese día, se cerraron a los comentarios de los miles de suscritos justo esa noche. Pasada la tempestad, volvieron a abrirse para preparar el nuevo encuentro virtual para que todos aquellos empresarios y emprendedores que quisieran contaran sus experiencias sobre cómo han salido adelante o se han "reinventado" durante la crisis de la COVID-19 y "si el factor digital había sido una herramienta clave para esa adaptación". En un vídeo grabado, el exlíder de Ciudadanos avisaba que para poder participar era necesario "rellenar un formulario de inscripción" con sus datos, "requisito necesario para estar en ese zoom", fijado para el miércoles, 3 de junio, a las 7 de la tarde.

De inmediato cientos de simpatizantes y seguidores del exlíder de Ciudadanos se lanzaron a participar entusiasmados aportando sus ideas y opiniones, aunque para desilusión de muchos, llegada la hora, fueron seleccionados solo unos pocos y únicamente participaron con testimonios en directo cuatro empresarios y emprendedores. Rivera, que relató su propia experiencia en política -su llegada y marcha-, se justificó recordando que en una hora que duró el encuentro no cabían más, pero se comprometió a seguir en contacto con todos a través de su canal oficial e incluso de mantener un encuentro para hablarles de su libro, 'Un Ciudadano libre', que se presentará en septiembre.

Finalmente se facilitó en los dos grupos un enlace de acceso para poder seguir en abierto el acto por YouTube. Pero fueron muchos los que ya se habían registrado con sus datos en un dirección que se les facilitó antes en Telegram.

Las quejas comenzaron a surgir por la falta de información que se les ofrecía, sobre quién está detrás de todo este proyecto y que finalidad busca, porque algunos no acababan de verlo claro.

"Hemos preguntado al administrador, por aquí [el canal de Telegram] y por LinkedIn, y no responde. El administrador del chat curiosamente es el dueño de la empresa Storytelling S. L. [Ángel María Herrera Burguillo], cuyo objeto social es el asesoramiento y la intermediación en la prestación de servicios de asistencia, consultoría, formación y educación, presenciales o a distancia". "Esto lo hemos mirado a raíz de que nos comentaron en privado ciertas cosas. Por eso pido transparencia", dejaba caer uno de los suscritos al canal de Telegram.

"No sé dónde están vertiéndose mis opiniones, no si en verdad esta empresa está detrás como parece", señalaban. "Si es así se puede estar mercadeando con vuestras palabras y eso es un peligro", contestaba otro participante mientras otro mantenía sus suspicacias: "Resulta que el administrador es el dueño de una empresa de consultoría. Por desgracia no huele bonito"

"Pues si, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la verdad es que es extraño que nadie dé señales de vida, como han hecho otras veces. De cualquier forma se supone que Albert y su equipo están detrás, es él quien animó a participar y me extrañaría que se prestara a que mercadearan con nuestros datos", opinaba otro.

"¿Hacia dónde vas? ¿Qué pretendes con todo esto?", le preguntaban algunos a Rivera. Pero el líder no ha participado del diálogo en esos chats.

"Quiere volver pero... después de lo del piso de Sarasola..."

Tampoco han faltado en los dos chats las especulaciones sobre su posible regreso a la política. "Yo creo que quiere volver pero... después de lo de la puerta giratoria del despacho de abogados, que el ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) les retiró la sala a última hora [para que anunciara su fichaje], incluso después de lo del piso sin pagarlo años de Kike Sarasola, después de decir que las familias normales ahorran 1 millón de euros....Después de todo eso sus asesores probablemente le recordarán un periodo de reposo político activo, porque son cosas que ofenden mucho a la ciudadanía y más cuando él las criticaba".

"Volverá, si le dejan, por supuesto que lo intentará", terciaba otro. " Se le nota desde el mismo día que se fue, y creo que eso no es malo, pero si que la falta de coherencia transparencia lo son...", era otro de los comentarios.

"Está claro que todo esto no es más que un estudio de mercado, a pesar de que algun@s seguidores de Albert hayan podido creer que tras esto, hay una esperanza de su vuelta a la política. Me entristece que el enunciado de este grupo no haya sido claro desde un principio", lamentaba otro.

Uno directamente preguntaba a los demás inscritos: "Disculpad una pregunta que me parece de vital importancia: ¿qué tiene que ver este chat y demás con la empresa Storytelling S. L? Nos han comentado algo por otro canal y la verdad que me gusta saber la realidad de que hay detrás de las cosas. Porque la transparencia es vital". Desde que un pajarito me lo contó estoy francamente preocupada". "Es importante saber qué hay detrás de este chat y demás, no se puede estar aportando o solo opinando sin saber la realidad exacta del foro en el que se realiza.

"Sería interesante saber si lo que se vierte aquí es para uso de Storytelling S. L... Pero me da que el señor Rivera una vez más no dará la cara... Alquien sabe algo??? Alguien sabe para qué usarán esto???", insistía otro de los participantes.

No todos fueron tan suspicaces y hubo quienes intentaron tranquilizar a los demás asegurando que "la empresa Storytelling S. L. no asesora sobre estudios de mercado. El storytelling es una técnica que se utiliza en el entorno digital que se denomina: 'arte de contar historias' y es para conectar más con los usuarios. Lo único que los estudios de mercado y el storytelling tienen en común es que son herramientas de marketing. El storytelling no recopila datos". Y daban un voto de confianza a Rivera: "Si Albert ha contratado esta empresa es porque se ha asesorado muy, muy bien sobre cómo actuar en el entorno digital para conectar con todos nosotros. Con lo cual, aumenta la admiración que ya sentía".

"En otras palabras usan un ejemplo X sin dar datos específicos sobre cómo un modelo se va aplicando y de ahí sacan conclusiones, sirve para que la gente se conecte entre sí y para que quien quiera se haga una idea de cómo va un asunto determinado sin entrar a ver los datos de los que dan (voluntariamente) su experiencia", añade otro comentarista.

"Exacto, es muy ingenuo pensar que ha contratado esa empresa sin antes asegurarse de que lo que hacía es perfectamente legal y más teniendo en cuenta el daño que a su imagen le produciría si saliese que la lía con esa información, entonces sí que no vuelve a la política", opinaba uno de los participantes.

"Está muy regulado el mercadeo de datos desde la Comisión Europea y cuya normativa ha sido transpuesta en todos los Estados. Aquí en España, evidentemente, también. Grandes multinacionales, como Facebook, han tenido problemas con este tema", recordaba otro.

eldiario.es ha intentado contactar con algún responsable de Storytelling S. L., cuyo administrador único es Ángel María Herrera Burguillo, para aclarar estas dudas pero la empresa no facilita en Internet ningún teléfono, correo de contacto ni web corporativa.