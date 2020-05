Rivera pide al Gobierno que no "perpetúe el estado de alarma" y evita criticar el giro estratégico de Inés Arrimadas

Albert Rivera ha reaparecido este miércoles en un foro de debate organizado en la red por la consultora Thinking Heads después de varios meses apartado de la primera línea política, para opinar sobre la actualidad y el cambio de estrategia decidido por su sucesora en la presidencia de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El exlíder del partido, que no ha citado en su larga exposición ni una sola vez a Arrimadas, de la que está muy distanciado, ha señalado que él "no quiere ser un problema ni interferir en las decisiones que tome la nueva Ejecutiva" de su partido, que, a su juicio "tiene la legitimidad suficiente para decidir lo que quiera".

"Yo lo hice y no quise que me tutelaran desde fuera y ahora quiero actuar con el mismo respeto, así que no voy a decir si lo que decide [la nueva dirección] es bueno, malo, o regular. Quiero ser respetuoso y no voy a ser un jarrón chino", ha señalado, insistiendo en que "no voy entrar en eso, no soy yo el que tiene que decir lo que tiene que hacer ahora Ciudadanos".

Rivera sí ha opinado sobre la gestión del Gobierno frente a la COVID-19, y aunque ha reconocido que afrontar la grave crisis sanitaria es "muy difícil", ha afirmado que lo que no puede pretender Pedro Sánchez es "perpetuar el estado de alarma". En su opinión, el Gobierno es el que tiene que liderar la salida de la pandemia hablando y negociando con los partidos de la oposición con los que debe alcanzar grandes pactos de Estado como hizo Adolfo Suárez durante la Transición.

Dicho esto, ha criticado los errores cometidos por el Gobierno, pero, sobre todo, la ausencia de "autocrítica" y el "no pedir perdón" por las cosas que pueda haber hecho mal.

"A mí me tiene fascinado la dicotomía entre salvar vidas o salvar empleos". "Yo creo que lo que hay que aplicar es el sentido común y reactivar la economía con prudencia. Pero lo que no puede haber es un estado de alarma perpetuo". "Yo al Gobierno le pido claridad, que diga qué pasos da y cómo se dan", ha respondido a los participantes en el foro, cuyas preguntas -enviadas previamente a su canal oficial de Telegram, le han ido trasladado un presentador y una moderadora del debate. "El estado de alarma tiene que ser una excepción, no una norma", ha zanjado.

Rivera ha insistido varias veces en que Sánchez y su Gobierno "deberían hacer autocrítica por algunas de las cosas que han hecho mal", a pesar de que él aún sigue sin hacerla ante la debacle que sufrió su partido que bajó de 57 a 10 diputados el pasado 10 de noviembre de 2019.

Rivera ha desvelado que está "feliz y contento" de la decisión que entonces tomó de dimitir. "Fue difícil pero correcta". "Yo lo tenía claro desde el primer día. El ultimo año fue muy duro, la presión fue tremenda", ha desvelado, sin olvidarse de recordar el hito de su partido de sacar 57 diputados en las generales del 28 de abril del año pasado. Aunque ha señalado que va a seguir "aportando su granito de arena al debate político", ha descartado volver a la política o lanzar alguna nueva plataforma. "La primera línea de la política es muy dura", ha reconocido.

"La entelequia de las grandes fortunas"

Rivera se ha referido también a la propuesta de Unidas Podemos de impulsar un impuesto para las grandes fortunas en la Comisión del Pacto por la Reconstrucción del Congreso, asegurando que él no es partidario de aplicar "impuestos mágicos" y afirmando que no entiende eso de "la gran entelequia de las grandes fortunas".

"Si alguien ha ahorrado un millón de euros con el sudor de su frente, no robando, no le puedes luego decir 'te voy a meter 20.000 euros de sablazo', ni porque tenga más de una casa". A su entender, ese tipo de "impuestos populistas" solo van a provocar "que los inversores se vayan de España" o no vengan aquí a poner sus negocios sino, "por ejemplo, a Portugal, donde el Gobierno está bajando los impuestos, mientras en nuestro país Iglesias está con el espantajo populista de ese impuesto".

Rivera también ha anunciado que su libro, Un ciudadano libre, que iba a ver la luz el 15 de abril pero no pudo por causa del estallido de la pandemia, estará en las librerías en septiembre y en él se podrán leer "cosas" que no ha podido contar "antes" por motivos de su cargo, y que "ahora ya puedo contar". "Lo voy a contar todo", ha dejado dicho a modo de reclamo.