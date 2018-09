Alfonso Alonso dice que el referéndum de Quebec "es un ejemplo de que la política puede crear problemas"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que el referéndum de Quebec es "un ejemplo de que la política puede crear problemas" porque "nadie" en esta provincia canadiense quiere "volver a repetir aquella experiencia" que dividió a la sociedad y tuvo consecuencias económicas "graves".

En una entrevista a Onda Cero, recogida por Europa Press, Alonso se ha referido a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez en las que puso a Quebec como ejemplo para Cataluña de que, "desde la política, se pueden encontrar soluciones políticas para resolver los conflictos".

El dirigente popular ha señalado que el referéndum creó "un enorme problema" en Quebec y ha recordado que, "después de estas aventuras", las empresas "se marcharon" y la provincia "se ha empobrecido económica y socialmente". "Nadie en Quebec quiere volver a repetir aquella experiencia, dividió a la sociedad, enfrentó, causó honda preocupación y luego tuvo unas consecuencias de tipo económico graves", ha añadido.

Por tanto, Quebec es una provincia canadiense que, "de ser de las punteras, ahora es de las que más ayuda y apoyo tiene que recibir". "¿Ahora queremos hacer como los de Quebec?, conviene ver lo que pasó para tratar de no imitarle", ha añadido.

Ante la reacción del lehendakari, Iñigo Urkullu, que consideró "positiva" esa reflexión de Sánchez, ha indicado que el PNV "ha fiado su suerte a Sánchez".

"El PNV ha puesto a Pedro Sánchez de presidente y le ha apoyado en la moción de censura. Pedro Sánchez es el presidente de los nacionalistas y los nacionalistas tienen mucha confianza en él. Todo aquél que quiere romper España o separarse de España o meternos en procesos independentistas tiene una enorme esperanza en la debilidad y falta de criterio del presidente", ha indicado Alonso, que ha señalado que la única persona en España que "habla bien de Sánchez es Urkullu".

No obstante, cree que, "por mucha que sea la debilidad o falta de criterio" de Sánchez, "no va a tener capacidad de hacer esas cosas y no las va a hacer".

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

En relación a la ponencia de autogobierno y el acuerdo de bases entre PNV y EH Bildu, ha afirmado que se está metiendo a Euskadi "en un lío que la gente no quiere" y ha criticado que se quiera "imitar el procés de Cataluña".

Tras recordar el precedente del Plan Ibarretxe "con una bronca, las familias divididas y la gente sin hablarse", ha indicado que, si sigue por el actual camino, ve posible que se pueda volver a dar ese escenario, porque lo que han pactado PNV y EH Bildu es "exactamente eso".

Asimismo, ha manifestado que se pretende "algo pintoresco" y es que PNV pacta con EH Bildu, pero "luego pretende que les apoye el PP", lo que "no tiene ningún sentido". Por ello, van a registrar una proposición no de ley para "que ese proceso se pueda detener, porque es lógico, sensato y razonable".

Alonso ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo en el Pleno de Política General que un acuerdo solo defendido por nacionalistas sería un "fracaso estrepitoso" y ha afirmado que su intención es evitar llegar a ese escenario "y salir de ahí". Por lo tanto, ha apelado a volver al diálogo y a intentar elaborar "algo diferente".

El presidente del PP vasco, que ha afirmado que tiene "buen trato" con el lehendakari, ha asegurado que "no se fía del PNV", algo que no ha querido personalizar en Urkullu.*DESAFÍO

Alonso ha señalado que EH Bildu quiere "meter al País Vasco en una fase de desafío" y es, por tanto, "muy mal socio" para el PNV porque lleva a "un bloqueo de la situación desde el punto de vista del desarrollo económico y social".

El dirigente popular ha recordado que, hasta ahora, el PP ha ido colaborando con el Gobierno y ha señalado que, aunque "dan ganas de ponerse un guante de hierro por si te muerden", mantiene "la mano tendida". "Mucha gente puede decir 'usted es un ingenuo'. No soy un ingenuo, creo que en el País Vasco nos tenemos que entender nacionalistas y no nacionalistas, pero, al margen de la radicalidad, buscando espacios de moderación", ha añadido.

Alonso cree que no se puede estar eligiendo a la gente "todo el día entre identidades ni estar enfadados por eso". Además, cree que hay que "recuperar mucho terreno que se perdió" porque Euskadi tiene "menos peso económico que hace décadas" y hay "un problema de fuga de talentos".

"Tenemos problemas y oportunidades pero, para eso, hace falta colaborar, es la única manera y, a pesar de los sinsabores y de los agravios, -que podría poner una lista de agravios, que los tengo- sigo pensando que la colaboración es buena", ha añadido.

No obstante, ha indicado que, para colaborar, hay que creer en que "se quiere ir a un espacio de moderación". "Y yo con EH Bildu no voy, ahí no vamos a ir, no pueden pretender hacer la política con Bildu y que la vote el PP, eso es imposible, por tanto, tienen que elegir y lo saben", ha apuntado.

JAIME IGNACIO DEL BURGO

Ante las críticas del presidente del PNV, Andoni Ortuzar, a Jaime Ignacio del Burgo, designado por el PP para formar parte de la comisión de expertos que elaborará el texto articulado del Estatuto, por asegurar que "el PNV se ha beneficiado de la actividad de ETA", Alonso ha indicado que "eso lo dijo antes Arzalluz" y ha asegurado que "no se puede inhabilitar a nadie por sus opiniones políticas" porque es "volver a un régimen de censura".

"El PNV que tenga encaje. También dicen ellos otro tipo de cosas de los demás y ahí nosotros aguantamos y tratamos de defendernos o de contestar o de desacreditar lo que se dice, pero me parece que no estamos para este tipo de censuras", ha añadido.

Alonso ha considerado que el Gobierno y el PP "tienen que aguantar que haya voces incómodas". "Yo respeto la opinión de Jaime Ignacio del Burgo, que es una persona que tiene una trayectoria impecable desde el punto de vista democrático, por un lado, y, por otro, que tiene unos conocimientos muy profundos de la materia que se va a hablar", ha añadido.

El presidente del PP vasco ha señalado que Jaime Ignacio del Burgo es una persona que "va a aportar mucho" en la comisión de expertos que debe redactar el texto articulado del Estatuto, aunque reconoce que "no es una persona que vaya a ser cómoda a los nacionalistas". "Pero entonces que no hubieran pedido expertos en derecho foral, sino personas cómodas al PNV y entonces, a lo mejor, entonces no encontrábamos ninguna", ha añadido.

CRÍTICAS AL PNV

A su juicio, el PNV tiene que aprender que "le pueden criticar". "¿Cuál es el delito que le imputa que ha criticado al PNV?, ah, bueno, pues inhabilitado. No estamos aquí para bailarle el agua al Gobierno, tienen tanto poder, mandan en tantos sitios que ya piensan que nadie les puede criticar", ha añadido.

Por otra parte, ha manifestado que no tienen tomada una decisión sobre si apoyarán la creación de una comisión de investigación en el Parlamento vasco sobre las irregularidades en la OPE de Osakidetza y esperarán a escuchar las explicaciones del consejero, Jon Darpón, en su comparecencia.

Por otro lado, ha aludido a la "inestabilidad" que se da "a nivel nacional" porque el Gobierno central es "un desastre" y "la discusión hoy es si tiene que dimitir la ministra de Justicia", que "ha mentido a todos". "Las cosas pintan de una manera muy compleja, no hay manera de aprobar los Presupuestos, ha fracasado el intento de cargarse al Senado, la actualidad no invita a un gran optimismo", ha agregado.

En relación a los candidatos del PP a las próximas elecciones municipales, tras indicar que lo resolverán antes del 31 de octubre, ha afirmado que habrá "renovación" en los candidatos de las capitales.