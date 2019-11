Aznar entra en la campaña: "Con golpistas no se convive, se les derrota"

El expresidente del Gobierno José María Aznar (PP) ha entrado este lunes en campaña, a una semana de las elecciones del 10 de noviembre. En un coloquio en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, ha pedido el voto para el líder popular, Pablo Casado, y rechazado la apertura de un "diálogo" en Catalunya: "Con los golpistas no se convive, se les derrota". Aznar irrumpe así en la campaña después de que las encuestas apuntaran a la división de la derecha en los comicios de este domingo y colocaran a Vox como posible tercera fuerza en el Congreso por número de escaños.

Aznar, que es presidente del Instituto Atlántico de Gobierno (IADG), ha inaugurado este lunes el Aula de Liderazgo IADG-UFV y ha participado en un coloquio con el director del diario El Mundo, Francisco Rosell, en el que ha afirmado que el Gobierno "ha renunciado al ejercicio de sus responsabilidades" y ha dejado "mucho espacio libre para ser ocupado por otros poderes del Estado". "Cuando los dirigentes políticos transfieren sus responsabilidades a los jueces o las redes sociales entonces están haciendo una abdicación".

El expresidente ha llegado después de tres minutos de silencio expectante y ha entrado al aula en comitiva. Minutos antes, su esposa, Ana Botella, se ubicaba en primera fila. Ante un auditorio completo con alumnos aplicados y otros que han estado mirando Instagram, Twitter o WhatsApp, el expresidente de Gobierno ha llamado a "poner el país en las mejores manos". "Estamos en un acto académico, pero… yo ya tomé mi decisión para el domingo", ha incidido. No ha mencionado ningún nombre –salvo el de dirigentes estadounidenses o británicos– hasta el final. "Pablo, Pablo Casado".

El líder del PP, que recuperó a Aznar al ganar las primarias, después de que el expresidente se desvinculara del partido durante años por sus discrepancias con Mariano Rajoy, ha mantenido un perfil moderado desde el anuncio de repetición de elecciones. En las últimas semanas, en las que han coincidido la sentencia del juicio del procés, las protestas en Cataluña y la exhumación del dictador Francisco Franco, el Partido Popular ha conseguido recuperarse de los resultados del 28A, cuando obtuvieron el 16,8 de los votos, y colocarse cerca del 22%, según las últimas encuestas.

"El 10 de noviembre los españoles vamos a ir a votar y vamos a tener lo que queramos tener. Si queremos una situación ingobernable o una gobernable. Si queremos dirigentes que se enfrenten al principal desafío, lo podemos tener", ha señalado Aznar, que ha dado respuestas inmediatas, como aprendidas. "En Catalunya hay una mayoría, que no es separatista, ni independentista, ni nacionalista, ni mucho menos violenta, pero que puede sentirse desamparada", ha dicho. El expresidente ha considerado que "falta una política nacional, que ampare a todos, con continuidad en el tiempo" y rechazado la apertura al "diálogo".

"Vivimos tiempos muy bajos en términos de liderazgo", ha afirmado. "Si [el primer ministro británico durante la segunda guerra mundial Winston] Churchill llega a preguntar a los ingleses si quieren combatir contra los alemanes, seguramente le dirían que no. Pero Churchill tuvo el buen sentido de no pregunta", ha señalado.

Contra Greta Thunberg

Además, Aznar ha criticado este lunes el activismo de la adolescente sueca Greta Thunberg. "Puede ser muy emocionante escuchar a una niña de 16 años [en la ONU], pero en mi opinión debería de estar en la escuela", ha dicho.

"Podemos hacer el espectáculo que queramos: coger a una niña y como no le gusta andar en avión porque los aviones contaminan fletar un barco", ha ironizado Aznar, para continuar: "Yo sinceramente no creo en la política del espectáculo". "Con todo mi respeto, no creo que esté en condiciones de decirle al mundo con seriedad qué es lo que tiene que hacer para mejorar la calidad de vida de los seres humanos", ha concluido.