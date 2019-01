Bescansa cree que "sería un error" que Podemos presentara un candidato rival a Errejón en la Comunidad de Madrid

"No me cabe duda de que en Madrid sumamos, no entiendo por qué se perjudica", ha declarado la diputada y cofundadora de Podemos

"En Podemos se ha articulado una dinámica de choque de trenes que lamentablemente no se ha desarticulado en los últimos dos años", ha añadido

Reclama "explicaciones políticas" y no "sentimentales" sobre la postura de Podemos respecto a Más Madrid