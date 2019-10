Borrell subraya la confianza de España y la UE en una paz definitiva en Colombia

España y la Unión Europea (UE) confían en que el silencio de las armas en Colombia sea definitivo y por ello contribuyen a los esfuerzos de paz del país, dijo este viernes el ministro español de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell.

"España está ayudando, estamos dando una ayuda material, financiera, al final, si no hay recursos financieros las buenas intenciones se diluyen en el viento", afirmó a Efe el ministro que efectúa una visita a Colombia.

Borrell, que este viernes se reunió con representantes de las instituciones del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creadas por el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, señaló que su país ha aportado "más de 28 millones de euros" a distintas iniciativas con ese propósito en Colombia.

"La Unión Europea también está haciendo una aportación muy importante para financiar esos procesos de reconciliación", dijo y añadió: "desgraciadamente hay cosas que no se han resuelto".

Borrell asumirá el mes próximo como alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, en sustitución de Federica Mogherini.

En la reunión de hoy participaron los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Danilo Rojas y Juan Ramón Martínez; el presidente de la Comisión de la Verdad, el jesuita Francisco de Roux, y la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, Luz Marina Monzón, de quienes recibió información de primera mano sobre la aplicación del acuerdo.

"A través de ellos he conocido las actividades que están haciendo para superar lo que han significado estos años tremendos con la cantidad de muertos, desaparecidos, víctimas del conflicto que no está del todo terminado, pero que España y Europa están apoyando para que acabe y no solamente acabe y callen las armas sino que también que los espíritus recuperen la paz", manifestó.

Después de abordar el tema de la paz, el ministro almorzó con empresarios españoles para escuchar sus opiniones sobre el estado de la economía y las inversiones en el país.

A la cita acudieron directivos de grandes compañías españolas como FCC, Sacyr, OHL, Movistar, Indra, Hispasat, Mapfre, BBVA, Banco Santander, NH Hoteles, Iberia, Air Europa y Prosegur, entre otras.

Previamente, Borrell y el ministro de Cultura, José Guirao, se reunieron con la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, con quien trataron el tema del galeón San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses cuando transportaba un cargamento de monedas de oro y plata, y cuyo hallazgo en el fondo del mar fue anunciado en noviembre de 2015.

El ministro calificó de "constructiva" la reunión ya que se trata de "un tema cultural, patrimonial, histórico" y enfatizó que el pecio "no es un tesoro" y por lo tanto no se le puede dar un tratamiento mercantil.

"Está claro que tenemos diferencias importantes de carácter patrimonial, pero coincidimos en algo que es todavía más importante y es que eso no es un tesoro, no es un tesoro que alguien descubre y se lleva una parte del botín, eso es historia", dijo a Efe.

El pasado 9 de octubre la vicepresidenta anunció que Colombia no pagará el rescate del galeón con el patrimonio que se halle en el pecio, como había previsto el anterior Gobierno de Juan Manuel Santos, porque por valiosa que sea la carga de monedas de oro que llevaba el navío, su valor cultural e histórico es "enorme e incomparable".

"España y Colombia están unidas en defender eso como un patrimonio inmaterial que necesita sobre todo el respeto a unos restos históricos y el mantenimiento también ahí de la historia que no puede convertirse en algo objeto de la ganancia que obtenga un operador por muy capaz que sea técnicamente", manifestó el ministro.

Por su parte, la Vicepresidencia colombiana publicó una declaración en la que destaca que los dos Gobiernos "acuerdan explorar y considerar mecanismos que permitan materializar la oferta de cooperación científica y cultural" de España a Colombia para un eventual rescate del galeón.

Borrell se reunirá este noche con el presidente colombiano, Iván Duque, en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, y tienen previsto dar una declaración a la prensa una vez concluya el encuentro.

La visita a Colombia continuará este sábado en la ciudad fronteriza de Cúcuta a donde viajará en compañía del canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, para ver sobre el terreno la magnitud de la crisis migratoria venezolana y los esfuerzos que hace la comunidad internacional para brindar ayuda humanitaria.

"Colombia está recibiendo un flujo enorme de población desplazada desde Venezuela", dijo el ministro quien subrayó que la atención que el país da a unos 1,4 millones de ciudadanos de la nación vecina tiene "costes enormes".