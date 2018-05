El CGPJ impide que el juez progresista de Gürtel decida sobre el ingreso en prisión de los condenados

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este lunes que el juez progresista del tribunal de la Gürtel, José Ricardo de Prada, no puede participar en la vistilla de medidas cautelares para decidir si los condenados que siguen en libertad tienen que entrar ya en prisión. Le sustituirá en el tribunal la presidenta de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá.

Según ha informado en una nota de prensa el CGPJ, la votación ha arrojado un empate a cuatro, que se ha resuelto con el voto de calidad del presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Han votado en contra de incluir a De Prada en la vistilla, además de Lesmes, los vocales Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández y José María Macías. A favor han votado los vocales Fernando Grande-Marlaska, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

El voto de calidad ha sido utilizado por Lesmes en contadas ocasiones desde que inició su mandato en 2013, recuerdan fuentes jurídicas. La resolución contará con dos votos particulares: uno discrepante con la decisión de excluir a De Prada que redactarán Rafael Mozo y Concepción Sáenz, y otro a favor de Juan Martínez Moya y José María Macías.

La decisión se basa en un informe de los servicios técnicos del CGPJ que considera que la situación de servicios especiales de De Prada, actualmente en el tribunal de La Haya, solo le permitía participar en la deliberaciones sobre la sentencia y en la redacción del fallo, pero no en la vistilla de medidas cautelares.

"La habilitación para ser llamado a la vista que deba decidir sobre el cambio de la situación personal de los acusados en el proceso en el que quedó habilitado para deliberar y firmar la sentencia (...) lo sería para intervenir en una actuación procesal para la que carece de jurisdicción", sostiene la Comisión Permanente. Añade la resolución que no existe "razón legal alguna para la persistencia en la función que solicita, y constituiría una composición arbitraria de aquel tribunal, constituido de manera especial y al caso".

La Comisión Permanente del CGPJ es un órgano reducido del Poder Judicial donde los conservadores tienen asegurada la mayoría que reproducen en el Pleno. Sus vocales son los únicos liberados desde la última reforma introducida con el Gobierno del PP y el "abuso" de su utilización para adoptar decisiones es criticado por la minoría progresista del Poder Judicial.

En esta ocasión, los integrantes de la comisión permanente no han votado por bloques, ya que Fernando Grande-Marlaska, vocal a propuesta del PP, se ha pronunciado a favor de que De Prada pudiera participar en la vistilla sobre las medidas cautelares de la Gürtel. Grande-Marlaska fue el anterior presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, precisamente la instancia que va a decidir sobre la cuestión esta misma mañana. El tribunal de Gürtel está integrado por magistrados de la Sección Segunda de esa Sala de lo Penal

La comisión del CGPJ ya se reunió el pasado viernes para decidir si incluir o no al juez, pero la deliberación no se pudo llevar a cabo porque varios vocales no pudieron asistir a la reunión, que fue convocada de urgencia. Alguno de estos vocales se encontraban en el extranjero.

La vistilla solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para la imposición de las medidas cautelares para 16 de los 27 condenados en la sentencia del caso Gürtel se celebrará este lunes a partir de las 10.30 horas. Entre estas medidas cautelares cabe el ingreso en prisión antes de que haya sentencia firme. En el grupo de esos 16 condenados en libertad -de los 27 condenados solo Correa y Crespo están en la cárcel- figuran Luis Bárcenas; la esposa de éste, Rosalía Iglesias, Guillermo Ortega o Jesús Sepúlveda.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó en su reunión del pasado 8 de marzo otorgar a De Prada la situación administrativa de servicios especiales, a partir del próximo 23 de abril para desempeñar el cargo de "magistrado del mecanismo residual ante los Tribunales Internacionales de Naciones Unidas" en La Haya. De Prada forma parte del tribunal internacional que revisa la sentencia contra el criminal de guerra serbobosnio Radovan Karadzic.