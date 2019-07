Calvo acusa a Iglesias de hablar "todo el tiempo de cargos": "Va a vetar la investidura de quien ha ganado"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha reiterado que Pablo Iglesias dilapidó las negociaciones con Pedro Sánchez al plantear una consulta a las bases de Podemos este viernes. La dirigente socialista ha cargado contra el líder de Unidas Podemos por "haber hablado todo el tiempo de cargos y puestos en el Consejo de Ministros". "Va a vetar la investidura de quien ha ganado las elecciones", ha rematado.

En una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta), Calvo ha acusado a Iglesias de haber "rechazado" las propuestas que le ha hecho llegar el jefe del Ejecutivo. "La respuesta ha sido una consulta trucada, no lo digo yo, lo han dicho algunos inscritos –ha dicho en referencia a Teresa Rodríguez y Ramón Espinar, que lo han criticado– y es la única propuesta que nos hemos encontrado conforme han ido pasando los días".

"Hemos ido planteando documentos, reflexiones, equipos y todo ha sido rechazado", ha dicho Calvo. No obstante, en Unidas Podemos están convencidos de que la negociación de los socialistas no iba en serio y que por eso la han retrasado hasta el último momento. Sánchez no hizo una oferta programática ni designó equipo negociador hasta el pasado lunes.

"El señor Iglesias todo el tiempo ha hablado de cargos y de puestos en el Consejo de Ministros", ha dicho en referencia a la coalición que reclama Iglesias. Calvo ha recordado que es a Sánchez a quien compete designar a los miembros de su gabinete. Así se ha defendido a las críticas de Unidas Podemos sobre la última oferta del presidente, que se abrió a incorporar ministros con militancia en el grupo confederal siempre y cuando fuera para puestos "sectoriales" y perfiles con carácter técnico.

"Quien asume la totalidad de la responsabilidad del órgano que se llama Consejo de Ministros es quien la recibe y por eso recibe la confianza de la Cámara", ha expresado Calvo, que ha puesto en valor que se hubiera hablado de "contenidos". La vicepresidenta ha reiterado que las negociaciones están rotas, ha culpado de ello a la consulta de Podemos y ha asegurado que la decisión del sentido del voto compete al grupo confederal, aunque se ha mostrado convencida de que será un 'no' al igual que el de Vox. No obstante, Unidas Podemos no descarta una abstención.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha ido un paso más allá al pedir a Iglesias que reconsidere la convocatoria de la consulta y se plantee retirarla. La respuesta de Unidas Podemos ha sido retar al presidente en funciones a preguntar a los militantes socialistas "cómo quieren que se desarrolle esta investidura y la gobernabilidad". "Si preguntase quizás estaríamos también más cerca de tener un acuerdo", ha retado Irene Montero.

Calvo ha insistido en instar a PP y Ciudadanos a facilitar la investidura de Sánchez. El Gobierno sostiene que se tienen que "corresponsabilizar" en la gobernabilidad. "Somos un partido que tenemos la cifra de escaños y votos justo la que suman PP y Ciudadanos. ¿PP y Ciudadanos van a representar para algo constructivo a sus votantes o definitivamente no tienen nada que ofrecer?".