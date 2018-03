Carlos Fabra ve al PP "regular tirando a peor" y reivindica también a Camps

El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra ha afirmado este jueves que ve al PP "regular tirando a peor", porque no resuelve "los temas cuando se tienen que resolver" aunque "tienen tiempo para mejorar", y ha aseverado que pone "la mano en el fuego veinte veces" por Francisco Camps.

Fabra se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar a la comisión de Les Corts que investiga la gestión de Feria Valencia, a la que ha sido citado junto a los expresidentes de las diputaciones de Valencia Alfonso Rus y de Alicante José Joaquín Ripoll.

Sobre las declaraciones del ex secretario general del PPCV Ricardo Costa acerca de que en el partido había financiación ilegal y que el expresidente del PPCV Francisco Camps estaba al tanto, Fabra lo ha atribuido a la estrategia de "legítima defensa" del acusado.

"Conozco perfectamente al señor Camps y yo pondría la mano en el fuego veinte veces por él, me parece que es la persona más honesta y más honrada que he conocido en mi vida", ha aseverado el también ex presidente provincial del PP en Castellón, quien ha asegurado que confía "absolutamente" en Camps, como antes había proclamado el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus.

"Procuro llamarlo cada quince o veinte días por teléfono para darle un abrazo muy fuerte; es de las pocas personas del PP con las que tengo relación", ha desvelado.

El ex dirigente provincial ha manifestado que "desde luego" ningún empresario de Castellón financió en B al partido, y ha hecho hincapié en que no ha "conocido nunca" a la empresa de la trama Gürtel Orange Market, y que esta no tuvo "acceso" ni al partido de la provincia ni a la Diputación de Castellón.

Sobre Feria Valencia, ha señalado que fue a las reuniones de las comisiones "una o ninguna vez", ya que tenía otro trabajo, que era la Diputación de Castellón, y que ya había gente del mundo empresarial que estaba en el órgano ferial y tenía "los conocimientos para poder defender los intereses mejor" que él.

Finalmente, ha explicado que no se encuentra "muy bien", pues está pasando "un proceso de cistitis", pero ha acudido a Les Corts porque también iban sus "compañeros", aunque no cree que "pueda aportar mucho".