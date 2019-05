Carmena alerta sobre Vox, partido de "antiguos falangistas" que excluye a mayores porque creen que están "chochos"

Carmena ha presentado el programa cultural de Más Madrid con su compañero de cartel, Íñigo Errejón, y con un nutrido grupo de artistas desde el Parque del Oeste, como el periodista y escritor Bob Pop, el cantante Santiago Auserón, la escritora Almudena Grandes, las músicas Carlotta Cosials y Ade Martín de Hinds, así como con los ganadores de dos Goya 2019 Jesús Vidal y Laura de Pedro. En el acto también han estado presentes la compositora y cantante La Bien Querida, la escritora Ajo Micropoetisa o el diseñador Moises Nieto, entre otros.

La también alcaldesa ha querido remarcar con sus palabras la "barbaridad" que puede suponer que "la extrema derecha consiga gobernar en Madrid". "No podemos permitir que quienes ponen muros se salgan con la suya", ha exclamado.

En el acto ha rememorado, a una pregunta de Bob Pop, que en el colegio le encantaba leer la antología de textos que aparecía en su libro de gramática, donde había espacio para Manuel Machado pero no para Antonio, o que conoció tarde la obra de Cernuda por el veto de la dictadura franquista. Y que hoy, esos falangistas de cuando era niña, conforman un partido que quiere poner zancadillas al progreso.

Desde que llegó al Ayuntamiento tuvo claro que en cada declaración pública iba a hacer un guiño a la cultura que le hizo ser quien es. "Por eso elijo poemas, cito libros, hablo de historia, me refiero a películas y no canto porque tengo un oído fatal", ha enumerado. Cree que "no se puede hacer cultura sin política pero se está haciendo", como se manifiesta en los debates electorales, donde no hay ninguna pregunta sobre esta cuestión.