Casado promete una "Ley de Memoria y Justicia" para las víctimas del terrorismo

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha dicho hoy que si es elegido líder del partido propondrá al Congreso de los Diputados una Ley de Memoria, Dignidad y Justicia, para rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, ya sea etarra, yihadista o de cualquier signo.

Durante un acto en recuerdo a las víctimas del atentado de Londres, del que se cumple hoy un año, organizado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Casado ha explicado que este proyecto contempla cinco medidas, entre ellas que se tipifiquen como delito los homenajes a etarras para que no dependa de los juzgados de guardia.

Si soy elegido presidente del @PPopular propongo una Ley de memoria, dignidad y justicia que prohíba y tipifique los homenajes a etarras. pic.twitter.com/nxq7TKBRo5 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de julio de 2018

También se levantaría un monolito en cada una de las localizaciones donde se ha producido un atentado con víctimas, junto al que se celebraría cada año, en los aniversarios, un acto; asimismo, propone llevar a cabo una reforma educativa para incluir en los programas un relato histórico, de modo que "nuestros hijos sepan qué ha ocurrido en España".

La ley incluiría también una reforma penal, de modo que la "doctrina Parot" no se convierta en un agujero, y los terroristas cumplan sus penas íntegramente, y también una "ley de seguridad" que garantice "la prevalencia y el respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", para que no ocurra como en los atentados de Barcelona del pasado año.

Además, Casado considera necesaria "una reforma educativa que incluya un relato histórico para que nuestros hijos sepan lo que ha pasado".

Propongo una reforma educativa que incluya un relato histórico para que nuestros hijos sepan lo que ha pasado y una reforma penal para que la suspensión de la doctrina Parot no se convierta en un agujero de impunidad y no permita la reincidencia en los delitos de enaltecimiento pic.twitter.com/nXvoWJXmo9 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de julio de 2018

En España, ha explicado, hay quien persigue la impunidad de los terroristas, y esto es algo que "el PP no puede tolerar", como tampoco los beneficios penitenciarios. Al PP "no le dan pena los terroristas, le dan pena las víctimas", ha dicho, y no puede ser que "los terroristas obtengan beneficios por dejar de matar".

Las víctimas del terrorismo son protagonistas de la historia de nuestra libertad; son nuestros héroes. Por ellas debemos seguir luchando para exigir memoria, dignidad y justicia para todas pic.twitter.com/gsjx3LcVx4 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 7 de julio de 2018

El partido, ha añadido, tiene que ser "un dique de contención frente a la impunidad", y el terrorismo no puede convertirse en "una nota al pie de página".