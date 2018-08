Casado asegura que no piensa dimitir incluso si es imputado: "No he recibido ningún regalo"

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que no piensa dimitir incluso si es imputado por el Tribunal Supremo, después de que la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investiga su máster haya elevado su exposición razonada solicitando su imputación. "El PP tiene unas normas muy tasadas para cifrar en qué materias y supuestos se tienen que asumir responsabilidades. En este caso, no se cumple ninguna de ellas", ha dicho. El partido ya aventuraba este fin de semana que los estatutos de los conservadores no obligarían a Casado a dimitir si es imputado ya que solo contemplan el cese en caso de apertura de juicio oral.

En ningún caso he recibido ningún regalo", ha dicho Casado en rueda de prensa. Asimismo, ha dicho tener la "absoluta tranquilidad" de haber hecho por su parte "todo correctamente" en cuanto a su polémico máster. Además, a pesar de haber asegurado que no se siente atacado, sí ha denunciado un trato injusto por la polémica: "Lo que me han hecho a mí no se lo ha hecho a nadie en este país", ha dicho.

Preguntado sobre si considera ético haber aprobado un máster con 18 convalidaciones de 22 asignaturas, Casado ha dicho: " Hay una frase de un expresidente francés que dice que la ética de la república es la ley

la ética la marca la ley en un estado de derecho quien tiene que dilucidar si alguien es culpable es un juez instructor y los ciudadanos anónimos lo que no tenemos que hacer es demostrar nuestra inocencia (...) He presentado una documentación que ni la propia universidad era capaz de encontrar. He sido absolutamente transparente pero eso no quiere decir que tenga que dar por buenas acusaciones que considero injustas", ha zanjado.

También se ha mostrado dispuesto a entregar el ordenador en el que hizo los cuatro trabajos con los que aprobó el máster. " Yo voy a colaborar con todo lo que se me pida como he hecho hasta ahora", ha asegurado.

Casado ha querido restar importancia al caso, pero la decisión de la magistrada le ha obligado a alterar su agenda pública. Tenía previsto coger un avión a las 12.00 horas hacia Colombia, para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Iván Duque, pero para facilitar su comparecencia pública ante los medios ha retrasado el vuelo a las tres de la tarde. El presidente de los conservadores ha decidido desplazarse al país latinoamericano para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente del país, Iván Duque, con quien comparte postulados políticos.

La jueza del caso Máster ha elevado este lunes una Exposición Razonada al Tribunal Supremo para que impute a Pablo Casado. En el documento, de 54 páginas, recorre todos los indicios contra el presidente del PP y concluye que le regalaron el título "a modo de prebenda o dádiva". Le acusa de haber cometido los delitos de cohecho impropio y prevaricación administrativa.

El líder del PP se matriculó en un máster de derecho en el que le convalidaron 18 de 22 asignaturas por haber cursado Derecho. Para las cuatro asignaturas restantes entregó cuatro trabajos que en total suman 92 páginas. Lo hizo sin hablar con ningún profesor, con las únicas indicaciones de Enrique Álvarez Conde. Era con quien trataba y a quien enviaba los trabajos.