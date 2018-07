La candidatura de Casado reenvía un comunicado que dice que "Soraya favoreció la salida de etarras" en pleno homenaje a Rajoy

La guerra sucia entre los candidatos a presidir el PP ni siquiera ha tenido una tregua durante el homenaje que el XIX Congreso Extraordinario del partido está realizando al presidente saliente, Mariano Rajoy. Mientras en el plenario desbordaba la emoción por los discursos del presidente de la Comisión Organizadora del Congreso (COC), Luis de Grandes, y de la presidenta del cónclave, Ana Pastor, con permanentes alusiones a Rajoy, la candidatura de Pablo Casado ha reenviado a la prensa un comunicado de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia que acusa a Soraya Sáenz de Santamaría de connivencia con ETA.

La asociación defiende la candidatura de Casado. Y explica así su rechazo a Santamaría: "No la apoyamos porque defiende el continuismo de Rajoy, defiende la vida contemplativa y la inacción. No es persona de valores. No demostró estar a la altura cuando en 2013 y 2014 no hizo absolutamente nada para evitar la excarcelación masiva de más de 100 terroristas de ETA, al derogarse la doctrina Parot ( con la complicidad del actual Ministro de Interior)".

Pero el texto difundido por el equipo del vicesecretario va más alla: "Soraya favoreció la salida del terrorista Bolinaga con toda la oposición de victimas y contra la legalidad vigente. Y lo peor, cuando un expresidente de Gobierno como Zapatero te apoya, es significativo de qué no tienen que votar los compromisarios del PP".

"Y dirán por qué una asociación de víctimas del terrorismo se entromete en unas elecciones de un líder de un partido", añaden. "Quizás será porque el adversario de Soraya Saez Santamaría demostró y ha demostrado que defiende las tesis de las victimas del terrorismo. Que defiende el esclarecimiento de los casi 400 asesinatos sin resolver de ETA, algo de lo que nunca se preocupó Sáenz de Santamaría en sus casi 7 años de gobierno. No vale ir en el descuento del partido a darlo todo", concluyen.

La difusión del comunicado se ha realizado justo al comienzo del congreso del PP y en medio de un duro cruce de acusaciones entre ambas candidaturas.