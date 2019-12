Casado responde a los dirigentes del PP que piden facilitar el Gobierno a Sánchez: "Este cínico eclipse moral debe finalizar"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a insistir este lunes en que su 'no es no' a facilitar a través de cualquier vía la investidura de Pedro Sánchez. Apenas unos minutos después de que una de sus madrinas políticas, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, le pidiera que el PP ceda sus votos para apoyar la reelección del líder socialista, Casado se enrocaba en el no visiblemente enfadado, ante los diputados y senadores de su partido reunidos en el Congreso de los Diputados.

El presidente de los populares se ha mostrado muy contundente frente a aquellas voces internas que le reclaman un acercamiento al PSOE para explorar una posible abstención o apoyo del PP a la investidura. "Este cínico eclipse moral tiene que llegar a su fin. Se tiene que respetar nuestra decisión de no hacer presidente al peor presidente de la historia", ha recalcado Casado.

"Se nos pide que reconozcamos que somos nosotros el problema y se nos exige que asumamos un dilema perverso: o hacemos presidente a Pedro Sánchez o Sánchez nos amenaza con hacernos desaparecer con una mutación del sistema de la izquierda. Se nos ofrece ver cómo acabamos con el PP o con España de una forma o de otra", ha lamentado Casado ante sus diputados y senadores.

Pero el líder del PP ha lanzado una advertencia: "Ni nos vamos a disolver como alternativa al socialismo ni nadie va a cambiar el sistema del que formamos parte. Ni nos vamos a ir, ni se nos va a echar". "Nos reafirmamos como alternativa democrática a un socialismo entregado de facto al nacionalismo. Y eso es reafirmarse en nuestro compromiso de moderación e integración transversal frente a todo", ha zanjado.

Casado ha hecho un anuncio que se esperaba desde hace semanas: el PP finalmente sí dará sus votos para que Vox y Ciudadanos tengan representación en la Mesa del Congreso, de forma que cada una de esas dos formaciones tendrá un asiento en el máximo órgano de control del Parlamento.

"Nunca participaremos de cordones sanitarios a aquellas fuerzas políticas que defiendan la unidad nacional y la Constitución", ha matizado Casado para, a renglón seguido, anunciar: "Nuestra posición es, y así he dado indicaciones al secretario general y a los portavoces, que aquellos partidos que puedan tener representación en la Mesa del Congreso y el Senado de acuerdo con la tradición de ambas cámaras si depende de nuestros votos tendrán nuestro apoyo".