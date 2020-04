PP y Vox compiten en dureza contra el Gobierno y Abascal pide que Sánchez "pague las nóminas y se vaya"

Partido Popular y Vox, que desde hace meses mantienen una pugna por electorado de derechas, han vuelto a competir este jueves en el Pleno del Congreso en la dureza contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus.

Mientras el líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al Ejecutivo de "mentir" y ha advertido que una vez superada la epidemia exigirá "responsabilidades", el presidente del partido de extrema derecha, Santiago Abascal, ha pedido directamente la dimisión de todo el Gobierno, una propuesta declarada sin embargo inconstitucional por los letrados de la Cámara: "España puede salir de esta crisis pero para ello ustedes deben marcharse. Paguen las nóminas y váyanse", ha afirmado el líder de Vox.

"Señor Sánchez, los españoles merecen un Gobierno que no les mienta. Merecen un Gobierno que les diga siempre la verdad". Parafraseando al ya fallecido exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que utilizó esas mismas palabras para criticar la gestión informativa de los atentados del 11-M por parte del Gobierno de José María Aznar, Casado iniciaba este jueves en el Pleno del Congreso un duro discurso contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por su labor en la lucha frente a la crisis del coronavirus.

A juicio del líder de los populares, que ha vuelto a pedir una bajada masiva de impuestos sin presentar un cálculo claro, la "autoridad moral" de Sánchez "para pedir unidad y lealtad es nula". No obstante, ha garantizado el voto a favor del PP para prorrogar el estado de alarma. Los populares no apoyarán, en cambio, los decretos laborales del Gobierno para paliar las consecuencias económicas de la epidemia, que contemplan, por ejemplo, la prohibición de despedir durante el estado de alarma.

Casado se ha referido a la situación que vive España como "un terrible drama nacional". "Dejen de hablar de picos y de curvas, no convirtamos en mera estadística estas vidas truncadas. Las víctimas merecen visibilidad pública y el reconocimiento de toda la sociedad", ha señalado. En esa línea, el líder del PP ha vuelto a pedir que se declare un "luto nacional".

"¿No va a pedir perdón a nadie?"

También ha amenazado Casado con exigir la dimisión de parte del Gobierno, aunque eso llegará una vez superada la pandemia. "No seré yo el que le exija responsabilidades en medio de esta pandemia, no, hasta que amaine", ha advertido. "Los españoles han cumplido con todo lo que les han pedido pero usted no ha cumplido con ellos", ha zanjado el líder de los populares.

Al líder socialista, Casado le ha pedido que deje de buscar "subterfugios" con unos nuevos Pactos de la Moncloa para "tapar" su "fracaso" en la gestión del coronavirus. "No se debe fagocitar esos éxitos históricos para tapar los fracasos presentes. Esa obra está en vigor y el PP defenderá ese legado frente a cualquier ataque o instrumentalización", le ha espetado.

Además, Casado ha reclamado a Sánchez "menos discurso voluntarista y más humildad" y que haga autocrítica sobre su gestión de esta crisis que es "la crónica de una pandemia anunciada". Le ha vuelto a pedir también que "diga la verdad", sobre todo "si el número de víctimas duplica" al de las cifras oficiales.

El líder del PP ha lanzado finalmente varias preguntas para el presidente del Gobierno: "¿De verdad mantiene que se ha hecho todo bien? ¿Cree, como su ministro, que este Gobierno no tiene absolutamente nada de lo que arrepentirse? ¿No va a pedir perdón a nadie?"

Vox vuelve a utilizar el recurso de Venezuela

Más dura aún ha sido la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que directamente ha pedido la dimisión de todo el Gobierno. A su juicio, Sánchez "es el responsable de la peor gestión del mundo" frente al coronavirus. Abascal ha hablado de un "Gobierno incontrolado que pretende tener todo el control" y le ha pedido que "dejen de abusar de la paciencia que están mostrando los españoles".

"No hay un plan para sacar a España de la tragedia. No les ha dado la gana de renunciar al chavismo dentro del Gobierno que afecta a la libertad y a la soberania de esta cámara", ha añadido Abascal, utilizando una vez más a Venezuela como arma contra el Ejecutivo, llegando a hablar de "los delirios totalitarios" del vicepresidente Pablo Iglesias.

Según Abascal, el Gobierno ha ocultado información a los españoles "por razones ideológicas" y pretende imponer la "censura" mediante "sobornos" a los medios de comunicación a través de subvenciones. Y lo hace todo aplicando "formas cubanas". "Algunos querríamos sustituir su Aló presidente por un Agur presidente", ha afirmado.

"Deben irse, son un Gobierno incontrolado pero que quiere todo el control", ha incidido, quejándose de que se haya "amordazado" al Congreso aprovechando esta crisis, se haya "pisoteado la soberanía nacional" y no se haya "detenido" al presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, por poner en peligro a los catalanes y poner "zancadillas" al Ejército.