Casado, "muy tranquilo" por la investigación sobre sus estudios: "Si tuviera algo que ocultar, no me presentaría a esto"

Así lo ha afirmado Casado en un acto este viernes en Valencia, donde ha considerado que es una "víctima" de esta investigación en la que "surgen cuestiones de hace 15 años como son tres convalidaciones de un curso del doctorado, que ni siquiera era un máster". "Justo surgen el día que me presento a presidir el PP: "si en quince años como diputado" en diferentes parlamentos y otros cargos "solo han encontrado algo que no he hecho mal, sino que a lo mejor un profesor hizo mal sobre tres asignaturas de un curso de un doctorado que no era un máster como tal, poco tienen que rascar".

"Al final, parece que las cosas van siguiendo los cauces que he ido diciendo, y ya han aparecido informaciones que no aparecían y se ha desmentido que haya investigaciones sobre mí", ha afirmado Casado antes de intervenir en el acto.

A encuentro con afiliados, en el que el candidato ha señalado que "no ha pedido el voto" ya que todavía no ha empezado la campaña para la presidencia del partido -da comienzo este sábado-, han acudido varios cargos de los 'populares' valencianos, como el presidente de la gestora del PP de Valencia, Luis Santamaría; el portavoz municipal del PP en el consistorio de la capital, Eusebio Monzó; el diputado por Castellón en el Congreso Óscar Clavell, y el secretario comarcal de l'Horta Nord y participante en Masterchef 6, Toni Carceller.

Para Casado, las informaciones al respecto de sus estudios forman parte de una "guerra sucia", ya que "las casualidades no existen en esta vida", por lo que ha considerado que lo que ocurre es que "hay un proceso abierto" para elegir president en el partido y "alguien" que le está "intentando perjudicar". "Lo que tiene que primar es el juego limpio".

"ESTA ES LA CANDIDATURA QUE MENOS GUSTA A LA IZQUIERDA"

Al respecto de su candidatura, Casado ha incidido en que es "la que garantiza la unidad del partido" y ha aseverado que "un partido roto es un partido perdedor". Por ello, ha considerado que "esta es la candidatura que menos gusta a la izquierda". "Eso es porque garantizamos unidad, ilusión y renovación, porque el PP será un proyecto, si los militantes lo quieren, imparable".

Así, ha indicado que su proyecto se basa en la "cinco ideas" que "en Valencia gustan mucho" como son la "libertad, la unidad de España, la familia, la seguridad y la honestidad".

Casado abrirá oficialmente su campaña este sábado en A Coruña, según han adelantado a Europa Press fuentes de su entorno. Después se desplazará a Lugo, Orense y Vigo.