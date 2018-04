Cifuentes intenta escapar de la sombra de su máster culpando al PSOE de una conspiración contra ella

A la desesperada. Cristina Cifuentes ha decidido apoyarse en un titular del periódico El Mundo para intentar encontrar aire en el escándalo que la mantiene cercada. El rotativo abre su portada este domingo con datos sobre un supuesto "profesor P" al que acusan de ser el autor de la filtración de las informaciones sobre el escándalo del máster y que identifican como un militante del Partido Socialista "resentido con el PP", según El Mundo.

El PP apunta a una conspiración del PSOE a pesar de que el propio profesor anónimo entrevistado por El Mundo define su acción como una decisión personal y de hecho se muestra crítico también con el comportamiento de los socialistas respecto a lo que sucedía en la Universidad. "No está Podemos ni el PSOE detrás. No es una operación política. He sido sólo yo", dice él mismo en el reportaje.

Sin embargo, el PP ha decidido salir al ataque y exige explicaciones a Pedro Sánchez y a Ángel Gabilondo, a quienes acusan de haber participado en reuniones para preparar la fabricación del escándalo. "El profesor militante estuvo durante tiempo urdiendo todo este asunto, con acceso a los registros informáticos, un acceso que se puede calificar como delictivo y lo que es más preocupante, dirigentes socialistas hablaron con él, fueron conocedores de este presunto delito y no dijeron nada", ha asegurado Garrido ante los medios de comunicación.

Cifuentes insinúa que Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo participaron en una operación de robo de información protegida en la Universidad Rey Juan Carlos para perjudicar a su contrincante político. Además, el PP de Madrid pretende sembrar la duda sobre unas informaciones que han sido confirmadas punto por punto por las declaraciones posteriores que se han realizado en el marco de las investigaciones que ha iniciado el centro académico.

"Hasta tal punto era llegaba la obsesión de este señor, militante del Partido Socialista, que tenía su pared empapelada al modo de los psicópatas con árboles de decisión sobre los pasos que había que ir dando en esta trama contra Cristina Cifuentes", ha asegurado el portavoz de Cifuentes.

La desesperación del PP madrileño les ha llevado a apostar todo por un texto en un diario de tirada nacional con la intención de sembrar la duda sobre la veracidad de los documentos que se han ido aportado en las informaciones de eldiario.es. Según el portavoz del Gobierno de Cifuentes, "si alguien con un carné del partido socialista tiene acceso a los registros informáticos de la universidad puede haber hecho cualquier cosa".