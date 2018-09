Pablo Casado evita respaldar al sucesor de Cifuentes en su semana de anuncios para postularse como candidato

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, lleva tres días inmerso en proyectar su idea de futuro para la región. Y en ninguna de esas citas ha estado respaldado por el líder de su partido, Pablo Casado, que aún no ha decidido si le avalará como candidato para 2019.

El presidente del PP no acudió al Debate del Estado de la Región, celebrado el pasado jueves y viernes en la Asamblea de Madrid, ni tampoco al desayuno organizado este lunes por Nueva Economía Fórum. Fuentes de Génova justifican que Casado está viajando de vuelta desde Portugal e irá directamente al Comité de Dirección que está previsto para las 11 en la sede del partido en Madrid. El líder de los conservadores tampoco estuvo la semana pasada en la Asamblea de Madrid, donde sí hubo una representación de Génova a través del secretario general, Teodoro García-Egea, que también rehusó pronunciarse sobre la posible candidatura de Garrido.

Este lunes el sucesor de Cifuentes, presentado en el evento por el presidente del PP de Madrid Pío García Escudero, ha vuelto a repetir que le "gustaría" ser candidato. " Pablo Casado debe tener personas muchas en la cabeza porque tiene mucha gente buena que podría ser candidato o candidata. Entiendo que tiene que reflexionar quién es la mejor persona. La decisión corresponde al presidente", ha reiterado. Garrido ha descartado, además y como ya se conocía, que se celebren primarias para tomar esta decisión. "No hay ni me planteo semejante cosa. Si no existe, no existe. Para qué me lo voy a plantear", ha dicho.

Mientras, Ángel Garrido persevera en reforzar su candidatura con nuevos anuncios a largo plazo y, como ha explicado este lunes, viajes internacionales. El presidente de la región ha desgranado que tiene previsto crear una nueva asignatura en Secundaria sobre la Unión Europea -algo que solo será posible si gana las elecciones porque la decisión está proyectada, como pronto, para el curso que viene- y un viaje a Bruselas en octubre para participar en el Debate sobre el Estado de la Unión. También ha anunciado la creación de un "grupo de reflexión para pensar la Comunidad de Madrid del futuro".

"Mientras algunos intentar separar y disgregar, mientras otros miran indolentemente, nosotros desde Madrid vamos a trabajar justo en la dirección contraria", ha apuntado Garrido, en un discurso lleno de referencias al "desgobierno" de Pedro Sánchez, con quien se ha comparado en sus primeros cien días al frente del Ejecutivo. "Hay razones políticas de peso que exigen que nuestra región sea hoy más que nunca ámbito de seguridad y confianza", ha añadido.