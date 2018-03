Ciudadanos rechaza que los funcionarios tengan distinto sueldo según la comunidad y aboga por corregirlo en el futuro

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado este lunes que su partido está en contra de que los funcionarios tengan sueldos distintos en función de si trabajan para el Estado o si lo hacen para una comunidad autónoma u otra, y ha abogado por corregir esta situación en el futuro.

"No tiene ningún sentido que haya diferencias salariales entre la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas. Si no hay diferencias en cuanto a trabajo y productividad, tampoco tendría que haber diferencias en cuanto a salario", ha declarado en rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva permanente de Cs.

Así ha opinado Villegas sobre el hecho de que funcionarios como médicos, profesores o funcionarios de prisiones reclamen ahora una equiparación salarial como la que Ciudadanos ha exigido entre los policías nacionales y guardias civiles y los agentes de los cuerpos policiales autonómicos.

Ciudadanos ha priorizado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, presentando esa equiparación al Gobierno como condición para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018, porque cree que se trata de un caso "especialmente sangrante". Sin embargo, considera que en el futuro también "se tendrá que discutir" la homologación salarial en otros sectores públicos.

Para ello, ha añadido el dirigente de Cs, "habrá que estar a las disponibilidades de futuros ejercicios y a la negociación de futuros presupuestos", teniendo en cuenta que hay otros asuntos que atender y que España debe cumplir los objetivos de déficit público.

PILAR BARREIRO DEBE ABANDONAR SU ESCAÑO

Aparte de incluir una partida de 500 millones de euros para incrementar los sueldos en la Policía Nacional y la Guardia Civil, la formación naranja ha exigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que se comprometa a alcanzar la equiparación salarial efectiva en 2020.

Esa es una de las demandas de Cs para votar a favor de los Presupuestos de 2018, además del resto de medidas que pactó con el PP en un preacuerdo el pasado septiembre, valoradas en unos 8.300 millones de euros, y que se aparte del escaño a la senadora 'popular' Pilar Barreiro, investigada por delitos de corrupción.

Respecto a Barreiro, Villegas ha dicho que no basta con que la Fiscalía haya pedido archivar la causa contra ella y que Ciudadanos seguirá pidiendo su dimisión mientras el Tribunal Supremo no dicte auto de sobreseimiento.

"La señora Barreiro sigue estando imputada por delitos de corrupción", mientras que Rajoy "ha elegido proteger a sus imputados en vez de separarlos del cargo público y cumplir el acuerdo de investidura", ha lamentado.

El secretario general de Cs ha criticado que el Gobierno, que aprobará el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros el próximo 27 de marzo, aún "no haya movido ficha" para garantizarse los apoyos necesarios para poder aprobarlos en el Congreso.

"Otra semana más, no hay novedades", ha dicho, agregando que su partido todavía no ha tenido ninguna reunión con el Ejecutivo. "Urgimos a Rajoy a que cumpla su palabra y desbloquee la situación", porque estar en el mes de marzo y "no tener los Presupuestos encima de la mesa puede empezar a ser un problema para este país", ha advertido.