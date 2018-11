Díaz dice que los líderes de PP y Cs "no se fían" de sus candidatos en Andalucía

La presidenta andaluza y candidata del PSOE a la reelección, Susana Díaz, ha criticado la presencia en la campaña de los líderes nacionales de PP, Pablo Casado, y de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, de los que ha dicho que "no se fían", de sus candidatos en Andalucía.

"No se fiarán de lo que han puesto. Ahí lo dejo", ha afirmado Díaz, al estrenarse en su casa, la provincia de Sevilla, tras abrir la campaña en Granada, en un acto en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y en el que ha insistido en que no callará ante los insultos de la oposición a Andalucía.

La candidata a la presidencia de la Junta ha incidido en que no callará "ante ningún insulto" y que "aquí ganamos las elecciones porque les da la gana a los andaluces, libremente con su voto".

"No llevamos ni 24 horas, ya no les quedan insultos", ha denunciado Susana Díaz, afeando que "hay ocho o diez recorriendo esta tierra para pelearse conmigo; ocho o diez para mí sola, y nos quedan catorce días, porque cuando no tienen nada que ofrecer sólo les queda el insulto, cuando no ofende quien quiere sino quien puede. A mí lo que me ofende es que insulten a nuestros niños, que digan que son inferiores, a nuestra tierra y a nuestro pueblo".

En el acto, han intervenido además la secretaria provincial Verónica Pérez, con la que Díaz ha intercambiado múltiples gestos de complicidad, y la alcaldesa de la localidad, Ana Isabel Jiménez, con la presencia en el auditorio de su antecesor durante más de 20 años Antonio Gutiérrez Limones.