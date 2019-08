Unidas Podemos libra a Sánchez de dar explicaciones urgentes en el Congreso sobre el Open Arms y las cumbres europeas

Pedro Sáchez no comparecerá en el Congreso en un Pleno extraordinario para explicar sus "bandazos" en política migratoria y la crisis del Open Arms, como han pedido el PP y Ciudadanos. Tampoco tendrá que explicar "urgentemente" los acuerdos y el contenido de las dos últimas cumbres europeas celebradas en Bruselas. Unidas Podemos, que tenía la llave para que prosperaran o no ambas comparecencias, ha decidido votar en contra de las dos propuestas. Los de Iglesias han cambiado de postura a última hora para evitar un pleno extraordinario antes de septiembre a la espera de que el propio Sánchez fije la fecha de su comparecencia para explicar las cumbres de la UE, pero ya la semana que viene cuando empiece el periodo ordinario de sesiones.

La Diputación Permanente del Congreso, reunida este martes por primera vez desde su constitución tras las elecciones generales, ha rechazado la solicitud de los grupos de Albert Rivera y de Pablo Casado, pedida conjuntamente, de una comparecencia sobre el Open Arms, gracias al voto en contra de Unidas Podemos. El grupo confederal ha preferido que sea Carmen Calvo la que acuda a la comisión correspondiente para explicar este asunto, al considerar que quien se encargó de la gestión de la situación del barco que rescató a más de un centenar de personas en aguas del Mediterráneo fue la vicepresidenta en funciones y no el presidente, que "estaba de vacaciones" esos días.

Los de Iglesias también han votado en contra de que Sánchez acuda "urgentemente" a la Cámara para explicar lo tratado en las cumbres de la UE, una petición que partía del PP y a la que se han unido también Ciudadanos y otros partidos del Grupo Mixto. Unidas Podemos confía en que será el propio presidente del Gobierno en funciones quien acudirá al Congreso en cuando empece el periodo ordinario de sesiones la semana que viene, por lo que no ven necesario hacer un pleno extraordinario con ese fin.

PP, Cs y Vox cargan contra Sánchez por el Open Arms

Durante el debate sobre la crisis migratoria, el diputado del PP Carlos Rojas ha insistido en la necesidad de que Sánchez comparezca para explicar sus "cambios de criterio" ya que "el Open Arms es el mismo barco que elogiaba el Gobierno del PSOE el año pasado", cuando aún gobernaba Mariano Rajoy, y es "la misma ONG la que rescata y rescataba antes a los migrantes y a la que el PSOE defendía mientras ahora solicita multas millonarias".

"No se entiende tanto bandazo si no es porque es el gobierno más descoordinado y el que más bandazos ha dado" en materia migratoria. El diputado del PP ha reprochado "la responsabilidad cero" que ha asumido Sánchez, "el presidente desparecido", mientras emplazaba a Unidas Podemos a que "no tenga doble vara de medir" y apoye la comparecencia como la apoyaba cuando se pedía durante el mandato de Rajoy.

La diputada de Ciudadanos Sara Giménez, que se estrenaba en el Congreso como portavoz de su grupo, se ha sumado al PP para que Sánchez explique de manera inmediata un asunto "muy serio" como es la política migratoria. Giménez ha reprochado al presidente en funciones que lleve seis mese sin dar la cara en sesiones de control.

"¿La política migratoria vale para hacer un tuit y no para venir al Congreso? ¿No será que no quiere dar la cara?", se ha preguntado la parlamentaria de Cs. "¿Por qué no ha liderado en la UE un gran acuerdo europeo?", se ha preguntado, pidiendo al jefe del Ejecutivo que "abandone las improvisaciones y el cortoplacismo".

El portavoz de Vox, Víctor Sánchez del Real, también se ha sumado a las críticas al presidente en funciones pero con mayor dureza. "Sánchez ha pasado de ser el artista conocido como Pedro para ser conocido como el artista del 'pero'". A su juicio, el jefe del Ejecutivo en materia migratoria actúa " a golpe de portada y de telediario", ante "la obscena utilización de seres humanos con los que se está traficando".

El diputado de Vox ha llegado a decir que a ellos les "duele la inmigración" pero si "la fomentamos nos debería doler igual cuando un senegalés huye o se escapa de su país y cae en manos de las mafias". "El buenismo produce riesgos", ha añadido, reprochando al Gobierno que confunda "inmigración con refugiados". "El antónimo de audaz es cobarde, eso es lo que está demostrando ser Sánchez", ha dicho.

Noelia Vera, portavoz de Unidas Podemos, después de mostrarse sorprendida por el cambio que han dado los populares y Cs ante el sufrimiento de los migrantes, ha criticado también la ausencia de Sánchez este verano pero ha considerado suficiente que sea la vicepresidenta, Carmen Calvo, la que acuda a la Cámara. Los de Iglesias consideran que es Calvo la que ha gestionado la crisis del Open Arms este verano, por lo que conoce mejor lo ocurrido. El PP al final ha anunciado que apoya la petición de UP.

El único diputado que ha recordado los tuits ofensivos del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto aludiendo a "los bien comidos pasajeros del Open Arms" ha sido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví. "Son tuits vergonzantes que sorprende que vengan de personas de profundas creencias cristianas", ha criticado.

La Diputación Permanente ha debatido también otras comparecencias como las de los ministros Josep Borrell (Exteriores), Fernando Grande-Marlaska (Interior) o Luis Planas (Agricultura), así como la de la titular de Sanidad, María Luisa Carcedo, para que explique la crisis sanitaria de la listeria, que a priori contaba con el apoyo de casi todos los grupos, lo que hará que prospere.