Echenique advierte del apoyo de Ciudadanos al sucesor de Cifuentes: "La gente no es tonta como ellos piensan"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha advertido este lunes a Ciudadanos de que se equivocará si apoya a la persona que proponga Mariano Rajoy para suceder a Cristina Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid. "Creen que el pueblo español es idiota", ha señalado. El número dos orgánico del partido se ha preguntado si "no es también corrupción poner en el Gobierno de nuestro país a un señor que es corrupto".

En la rueda de prensa durante la reunión del Consejo de Coordinación del partido Echenique ha acusado al partido de Albert Rivera de "tomar el pelo a la gente" si sus diputados votan a favor de un relevo del PP de Madrid al frente del Gobierno regional tras la salida de Cifuentes por el escándalo de su máster fraudulento.

"El problema del PP de Madrid no es Cifuentes", ha señalado. "El problema del PP de Madrid es el PP de Madrid. La persona que va a elegir Rajoy pertenece a la misma trama. Y si Cifuentes deja el acta correrá la lista y entrará otro diputado que formará parte de la misma trama corrupta", ha apuntado.

Echenique ha arremetido contra Rivera. "Parece saber que el PP es corrupto por sus declaraciones", ha asegurado. "Toda España sabe que el PP de Madrid es un partido corrupto", ha añadido. Y ha zanjado: "Habrá que empezar a hablar de si no es también corrupción poner en el Gobierno de nuestro país a un señor que es corrupto".

"Si Ciudadanos dice que va a apoyar a cualquiera, está todo dicho", ha señalado Echenique. En opinión de Podemos, el problema es que a Ciudadanos "le importa más la táctica electoral que Madrid".

"Ciudadanos pone sus intereses electorales por delante de lo demás. No le importa poner corruptos en gobiernos", ha dicho el secretario de Organización. "Cree que el pueblo español es idiota", ha acusado. Y ha advertido de que no obtendrán los réditos que creen: "Su estrategia puede funcionar en el corto plazo pero a la larga será equivocada. En las encuestas gana, pero la gente no es tonta como ellos piensan", ha concluido.