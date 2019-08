Errejón cree que repetir elecciones sería "una vergüenza", critica a PSOE y Podemos, e insiste en que no se presentará

Errejón ha avisado de que la ausencia de Gobierno nacional está sembrando un "clima de cinismo y desgana muy peligroso", sobre todo entre la gente progresista, y ha lamentado la tendencia de los partidos de "volver a tirar los dados permanentemente" pensando que una repetición electoral puede solucionar lo que no son capaces de resolver por ellos mismos.

En cuanto a las negociaciones entre PSOE y Podemos, culpa a ambos partidos por las "desconfianzas" que hicieron fracasar dichas negociaciones para formar un Gobierno de coalición progresista. "Esto no es quedar con unos amigos a tomar unas cañas. Yo no sé si hay desconfianzas, pero si las hay habrá que recuperarlas porque no se trata de pactar una vez, sino de mantener un Gobierno cuatro años", ha señalado.

HABRÍA ACEPTADO LA OFERTA DE SÁNCHEZ

Además, Errejón ha vuelto a afirmar que él hubiera aceptado la oferta de una vicepresidencia social y las carteras de Vivienda, Igualdad y Sanidad que el PSOE hizo a Podemos, porque "a partir de esa oferta se podía construir un Gobierno". "Pero si no te fías nada de tu interlocutor es muy difícil compartir Gobierno", ha añadido.

Por último, ha insistido en que no está en sus planes presentarse a unas hipotéticas nuevas elecciones, que se celebrarían probablemente en noviembre, ya que está centrado en construir una "alternativa en Madrid".