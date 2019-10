Íñigo Errejón: "No han sido las diferencias en los programas por lo que se repiten las elecciones"

El candidato de Más País, Íñigo Errejón, ha insistido este martes en que su candidatura irrumpe en las elecciones generales del 10 de noviembre para garantizar un gobierno progresista tras el fracaso de las negociaciones de PSOE y Unidas Podemos que han propiciado la repetición de los comicios. A los ataques de su anterior partido, Podemos, de que se trata de una formación "sin programa", Errejón ha contestado que el problema de la investidura frustrada no fue el programa, sino la falta de "sentido de la realidad y pragmatismo".

Errejón ha reconocido que Más País todavía no ha desarrollado el programa electoral aunque admite que habrá coincidencias con el resto de partidos de izquierdas. "No han sido las diferencias en los programas por lo que se repiten las elecciones", ha defendido. Su programa, ha anunciado, irá en la línea del presentado por Más Madrid en las elecciones municipales y autonómicas. "Se está discutiendo mucho, y lo queremos ser herederos de una trayectoria verde, estamos trabajando en un programa que no va a ser una sorpresa", ha asegurado.

Lo que les diferencia de Unidas Podemos y PSOE, ha defendido, es una "cultura política, "una actitud", que irá en la línea de desbloquear la situación política para favorecer un gobierno de coalición.

En este sentido, el candidato de Más País ha sido preguntado por cuál es la diferencia de votarle a él frente al PSOE si su voto irá a apoyar a un gobierno socialista, a lo que Errejón ha respondido que "si se vota directamente a Pedro Sánchez, uno no sabe hacia dónde va a ir esa coalición", ya que el presidente del Gobierno en funciones "puede pactar con Casado o Rivera".

El conflicto catalán también ha estado presente en sus entrevistas en Carne Cruda y la Cadena Ser este martes. A este respecto, Errejón ha defendido que una hipotética aplicación del 155 no condicionará su apoyo al gobierno progresista, aunque no esté de acuerdo.

"Nosotros no le acompañaríamos en esa decisión y al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista por esa decisión", ha explicado Errejón en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha señalado que no ve motivos para suspender la autonomía de Cataluña porque haya desorden público. "Los ha habido muchas veces en España y eso no es motivo", ha justificado.

El líder de Más País ha recalcado que puede llegar a un acuerdo con el PSOE en cuestiones como la lucha contra el cambio climático, la violencia machista, el blindaje de las pensiones o frenar el mercado del alquiler. "La situación de Cataluña es uno de los problemas de España, pero no nos olvidemos del resto de problemas", ha explicado.