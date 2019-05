Errejón pide respeto a la "marquesa Cayetana" porque la democracia "se lo debe todo a los mayores y nada a ellos"

En el mitin central de campaña en el Madrid Arena, Errejón ha cargado contra "Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, marquesa de Casafuerte por Felipe V" por decir que la alcaldesa matritense hacía "una política senil y totalitaria". "Me recordaba cuando Manuela me dijo que en una protesta de esa gente la llamaron vieja roja", ha dicho.

En ese punto, el cabeza de lista ha pedido respeto cuando habla de los mayores, "la gente que se ha dejado la vida por la libertad". "La libertad no le debe nada a ustedes. La libertad la ganaron nuestros padres, madres, abuelos y abuelas y si hoy estamos aquí es porque ellos estaban antes. Y si estamos hoy aquí es para garantizar que no damos un paso atrás, sin miedo a la precariedad, sin miedo a que nuestros mayores tengan una residencia. Un poco de respeto, señora marquesa", ha añadido en su discurso, que ha hecho aplaudir y levantar de sus asientos a los 5.000 asistentes al acto.

"Es posible que la marquesa tenga miles y miles de hectáreas, pero la herencia más bonita es la libertad, porque la libertad se hace más grande en común. Sus herencias les hacen ser celosos y miedosos hacia el futuro, pero con la libertad en común es cuando más se disfruta", ha proseguido.

CONTRA LA DESIGUALDAD

A continuación, Errejón ha centrado su intervención en "hacer comunicar" y acabar con una región "partida por la desigualdad, el despilfarro y los saqueos". "Queremos volver a garantizar la igualdad de oportunidades de los niños, nazcan donde nazcan; que la Escuela Pública tengan todos los medios suficientes; que Madrid encabece la transición ecológica de la economía con 50.000 empleos verdes. Y quiero que la Comunidad deje de darle lecciones a la gente de que hay que emprender y emprenda, que lidere las nuevas línea para competir no por las 'low cost', sino con sectores punteros en la economía limpia, digital y del conocimiento", ha dicho.

El aspirante de Más Madrid ha ligado esta nueva economía con la igualdad, "para no perder el talento de ningún madrileño". "La desigualdad, señores del PP, no solo es éticamente reprobable y anticristiana; es ineficaz y muy cara. Nosotros queremos volver a poner orden, porque los que más necesitamos que haya instituciones somos quienes no tenemos grandes apellidos", ha añadido.

Por todo ello, Errejón ha llamado a la movilización ciudadana para garantizar los resultados de las encuestas "con la papeleta". "Esa es la papeleta para que se pueda garantizar que se acabe el saqueo. La alternativa es Villacís con sus 100 viviendas en Vivienda y Ortega Smith como responsable de la Policía Municipal o mantener a Carmena al frente de una Alcaldía valiente, verde, transparente y cuidadosa", ha trasladado.

"Sé que hay mucha gente que dice que votar no sirve para nada. Pero entonces, ¿por qué votan todos en el barrio de Salamanca?. Es posible que lo hayáis escuchado y visto por las redes, pero la emoción es mejor cuando se comparte. Como con los 30.000 balcones y los 5.000 voluntarios", ha añadido.

En ese punto, Errejón ha apuntado que en las elecciones generales los españoles ya pararon "a los que querían que el país retrocediera al de 'Los Santos Inocentes', con sus pistolitas y caballitos". "En Madrid, sin embargo, los números no daban. Había una ligera mayoría de las derechas. Hoy todas las encuestas dicen que estamos rozando con la punta de los dedos el cambio. Lo hemos hecho con cenizos, zancadillas, prohibiciones, con gente que te decía que había que resignarse. Estamos aquí los que no nos resignamos ", ha señalado.

PIDE A SUS ALIADOS "UN POCO DE PASIÓN" EN LA CAMPAÑA

El candidato regional ha vuelto a criticar a los que está viviendo la campaña "con las manos en los bolsillos y arrastrando los pies", en referencia al PP, mientras que ellos "se han echado la campaña al hombro para tener un gobierno justo, decente, verde y feminista". "Estamos orgullosos de haberlo hecho, pero le decimos a los aliados, a los compañeros de bloque, que le echen un poco de ganas, porque tras las elecciones hay que poner orden y garantizar que el dinero de los madrileños esté en el Metro, en las escuelas, que las paredes de las instituciones sean de cristal en vez de Gürtel y Púnica. Un poco de pasión y ganas porque esta oportunidad histórica y no se nos puede escapar", ha lanzado.

Íñigo Errejón ha asegurado que durante todos estos años los madrileños han sufrido mucho la desigualdad, el maltrato a los servicios públicos, la especulación, la destrucción del medio ambiente y corrupción "pero lo que viene es peor porque las fuerzas de la derecha están en descomposición y han puesto a Ayuso para que cierre y apague la luz y a lo mejor se equivoca de interruptor. Vienen con voluntad de hacernos retroceder 50 años".

Ante ello, el ex 'número dos' de Podemos ha apelado a la unidad y a las sonrisas y ha prometido que si les votan no se va a retroceder "a un país de miedo, porque donde hay miedo no hay libertad y somos profundos amantes de la libertad".

Errejón ha acabado el mitin como lo hizo hace una semanas en el sur de Madrid. Así, ha pedido el voto "por cada vez que suben el alquiler, por cada vez que preguntaron a una mujer en un trabajo si se iba a quedar embarazada, por cada vez que los mayores han hecho esfuerzos por sus hijos que se han tenido que ir del país para trabajar" o contra "los que han hecho de Madrid una región sin ley". "Si quieres que gana la gente sencilla, decente, trabajadora, el lobby de los cualquier, vota", ha terminado.

EL 'MONÓLOGO' DE EMILIO DELGADO

El candidato regional de Más Madrid Emilio Delgado ha sido el que ha dado la nota humorística a la jornada. En tono de monólogo, ha dicho que mientras los jefes de campaña de Cs y Vox están nerviosos con Errejón, en la de Díaz Ayuso están nerviosos con Díaz Ayuso.

"Ahora el PP tiene encima toda la presión mediática, del partido y de la Fiscalía Anticorrupción y por eso estos cuatro años se han ayudado de Ciudadanos. Si nadie se acuerda de una sola cosa de los 80.000 millones gastados de los presupuestos de la Comunidad en estos cuatro años es que tiene mucho éxito", ha ironizado.

Por último, el diputado regional ha contado que le intentaron dar un abanico de Vox --a los que comparó con 'La lista de Schindler'-- en la pradera de San Isidro, pero que lo rechazó porque "prefiere antes estar en el desierto sin agua y comiendo polvorones".

"La derecha trata de engañarnos. Llegaron los del PP al sur diciendo que iban que iban a crear 100.000 empleos y un Silicon Valley y no sabíamos ni lo que era. A lo mejor se lo llevó Cifuentes, le quitó la alarma y se lo llevó a algún lado. Ahora nos amenazan un gobierno también con Vox. PP y Cs, que gobiernan en tres municipios. En El Molar tienen a un concejal imputado, en Arroyomolinos el alcalde tuvo que dimitir acusado de corrupción y en Valdemoro lo quebraron y pusieron de acuerdo a tres partidos para hacerles una moción de censura. ¿Dónde toman las decisiones en Cs? Se juntan en uno de los 100 pisos de la familia Villacís y hablan de la que están liando", ha lanzado.

Por último, ha pedido a los madrileños que se planteen si quieren los próximos 4 años ver un gobierno "patrullar con el caballo y un trabuco, mandando a la gente a la cárcel o a la Casa de Campo" o votar una alternativa "muchísima mejor". "Tenemos el viento a favor, a la gente. Tenemos hasta a Díaz Ayuso haciéndonos favores", ha concluido.