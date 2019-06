Esperanza Aguirre, sobre la investidura de Pedro Sánchez: "A mí no me parecería tan mal que el PP se abstuviera"

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Esperanza Aguirre, ha afirmado en una entrevista que se emitirá completa este sábado en La Sexta Noche que no le "parecería tan mal" que el PP se abstuviese en la investidura de Pedro Sánchez para que pudiese gobernar el PSOE: "No me parecería tan mal que se abstuviera el PP. Lo veo posible, ¿por qué no?". Según ha declarado, transmitirá su opinión al líder del PP, Pablo Casado.

Aguirre recuerda que el PSOE se abstuvo en la investidura de Mariano Rajoy de 2016 (el expresidente consiguió 170 votos a favor, 111 en contra y 68 abstenciones tras la renuncia de Pedro Sánchez a su escaño) y pondría una condición para esa abstención de los populares: que no pacte con Podemos y que no ceda ante los independentistas.

Ahora mismo, el PSOE confía en sacar adelante la investidura en la segunda votación por mayoría simple (más síes que noes) con la suma de los 42 diputados de Unidas Podemos, PNV (seis), Compromís (uno) y Partido Regionalista de Cantabria (uno).

Con esos 173 votos a favor, el PSOE espera superar el rechazo de PP, Ciudadanos, Vox, ERC (14 en el caso de que Oriol Junqueras mantenga el escaño pese a su suspensión), JxCat (un grupo menguado de siete a cuatro representantes) y Coalición Canaria. El número clave ahora es el 173. La buena noticia para el PSOE fue la confirmación de JxCat de que los tres diputados presos mantendrán sus actas. Esa decisión allana el camino de Sánchez ya que se contabilizarían como abstenciones.