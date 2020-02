Esteban (PNV) cree que hay que "coger con pinzas y ver despacio" la idea de penalizar la apología del franquismo

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, cree que hay que "coger con pinzas y ver despacio" la idea de penalizar la apología del franquismo, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, para que no conculque la libertad de expresión. Además, ha lamentado que se pretenda esta penalización, cuando no se está cumpliendo la Ley de Memoria Histórica.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Esteban ha considerado "muy negativo andar con anuncios en una especie de globo sonda" sobre modificaciones penales, "que, a veces, te das cuenta de que ha partido de un determinado ámbito gubernamental, sin que el resto lo sepa".

Tras señalar que el Código Penal "es muy delicado", ha recordado que el PP era "muy proclive" a las reformas. "Cada vez que se les ocurría una brillante idea o había datos en los medios de comunicación, que hablaban de algún asesinato atroz, enseguida respondían con más Código Penal o más pena", ha apuntado.

El dirigente jeltzale ha dicho que se han oído ahora "una serie de asuntos deslavazados y lo que se tiene que hacer, cuando se tenga claro" que se va a hacer una reforma penal, es "centrarlo, fijarlo y, ya con el conjunto de medidas, primero discutirlo con los posibles socios parlamentarios y, después lo anuncias".

Además, cree que hay también "un compromiso con la Ley Mordaza". "Nosotros ya tenemos presentada una proposición de Ley en ese sentido. Creo que eso sí que hay que afrontarlo y seguramente se tiene que tocar el Código Penal, pero que se haga de una manera conjunta para que podamos ver la fotografía final de lo que se pretende", ha manifestado.

FRANQUISMO

Aitor Esteban ha lamentado que "se suelte una idea un día, a la semana siguiente otras", y ahora se hable de la apología del franquismo. "Eso, de haberlo hecho, igual tenían que haberlo hecho mucho antes, hace décadas", ha manifestado.

En todo caso, cree que es algo que habría que "matizar mucho" porque "es muy difícil buscar ahí una definición concreta que no pueda interpretarse" que se ponen límites a la libertad de expresión. Por ello, ha considerado que habría que "cogerlo con pinzas y habría que verlo muy despacio".

"Pero suena un poquito a chiste que se hable de esto cuando resulta que la Ley de Memoria Histórica no se está cumpliendo. Por ejemplo, en el callejero hay un montón de calles en España que siguen teniendo nombres de golpistas y de franquistas reconocidos", ha manifestado.

Esteban ha apuntado que "no son capaces de hacer cumplir eso, y ahora saltan con una medida del Código Penal". "Me sorprende", ha subrayado, para insistir en su "descontento" por cómo se hizo la exhumación del cadáver del dictador Franco, "en hombros y casi con honores, transmitido por televisión".

VENEZUELA

En cuanto a la polémica sobre la reunión del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del Gobierno venezolano, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, ha señalado que "lo que ha enmarañado todo este asunto han sido las distintas versiones". "Se han ido dando informaciones con cuentagotas y lo mejor habría sido decir todo desde un principio y punto", ha indicado.

El dirigente jeltzale ha apuntado que "está claro que, por parte del PP y de Ciudadanos, se asiste a una manipulación del asunto por sus propios intereses de política interna".

"Creo que hay que poner las cosas en su justo término. Creo que el Gobierno debería haber sido muy claro, creo que alguna explicación más tendrá que dar en el Parlamento, pero sí es cierto también que, técnicamente, aunque aterrizó el avión y hablaron con ella, pero no ingresó en territorio Schengen, e inmediatamente siguió camino", ha indicado.

Por ello, cree que no se puede decir "con absoluta rotundidad, con todas las de la Ley, que se infringió la normativa y el mandato europeo". Además, considera que tampoco la actitud de Ábalos perjudicó a la posición europea o a la española en el plano internacional, a sus intereses en Venezuela o, sobre todo, a la defensa de los derechos humanos. "Creo que se está exagerando", ha manifestado.

Ante el hecho de que se pidan comisiones de investigación sobre esta cuestión, ha dicho que este debería ser el último recurso, "cuando no hay otras circunstancias para aclarar y si realmente se ha producido un daño tangible". A su juicio, esto no ha sido así, aunque considera que la gestión de esta cuestión "no fue adecuada".