Familia Puelles advierte a Sánchez que si el acercamiento es el pago al PNV y al "partido de ETA", les tendrá enfrente

Familiares, amigos y dirigentes políticos han participado esta tarde en un acto en Arrigorriaga, en recuerdo del inspector de Policía asesinado por ETA en el último atentado mortal que la banda cometió en la Comunidad Autónoma Vasca.

Tras el homenaje, Josu Puelles ha lamentado que "son momentos complicados para el mundo de las víctimas del terrorismo de ETA". "Creo que el final de ETA puede dar paso a un 'estatus quo' político que no va a favorecer ni la memoria ni la dignidad de las víctimas", ha advertido.

En este sentido, ha manifestado que los cambios en la política penitenciaria "responden a los compromisos y las deudas que ha adquirido (Pedro Sánchez) por ser precisamente presidente del gobierno, gracias a los votos del partido de ETA y del PNV". "Por lo tanto, no responde a una necesidad de la democracia española, ni de las víctimas del terrorismo, entre otras cosas, porque las pautas en la política penitenciaria están ya tasadas y no se cumple absolutamente ninguna", ha añadido.

Según ha destacado, los presos de ETA "no son personas que den pasos que demuestren su reinserción, y su reinserción no es social, sino política". "No asumen, no aceptan y no se someten al Estado de derecho y democrático. No lo reconocen ni lo han reconocido nunca", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado que "no se puede considerar a estas personas en absoluto reinsertadas y lo vemos cada día que salen de la cárcel y reciben sus homenajes, lo orgullosos que están por lo que han hecho y que siguen luchando de alguna manera por acabar con nuestra democracia y nuestro Estado de derecho".

"Si ese cambio de la política penitenciaria va a responder a las deudas que ha contraído, que sepa el presidente del Gobierno que, desde luego a la familia Puelles, la va a tener enfrente", ha aseverado, para insistir en que "no se dan las condiciones para que esos acercamientos se produzcan porque, entre otras cosas, ETA ha dejado de matar, pero sigue vigente en las instituciones políticas".