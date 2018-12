Las Fuerzas de Seguridad rastrean una alerta de atentado en Barcelona lanzada por EEUU

Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan desde ayer domingo en la localización de un ciudadano marroquí al que una alerta de la Inteligencia estadounidense atribuye un plan para atentar de forma inminente en Barcelona.

El mensaje de los estadounidenses incluía que Brahim L tiene licencia para conducir todo tipo de vehículos y que el lugar elegido sería "la zona de Las Ramblas", lo que hace especular a los expertos antiterroristas con la posibilidad de que se trate de un intento por reeditar los atropellos de agosto de 2017 en el mismo lugar, han informado a eldiario.es fuentes de la lucha antiterrorista.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq