Gabilondo, sobre la querella de Cifuentes: "A primera vista es una información, motivada, argumentada y seria"

Ángel Gabilondo ha criticado a Cristina Cifuentes por el anuncio de una querella contra eldiario.es por revelar el escándalo de su máster. "C on la presentación de la querella no se nos han aclarado las dudas", ha expresado el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que ha defendido la información revelada por este medio.

"Lo que tengo a primera vista que es que es una información motivada, argumentada y seria la que se ha presentado hasta este momento", ha expresado Gabilondo, que ha mostrado su "solidaridad" con los periodistas que trabajan "con rigor y seriedad. "Estáis en salvaguarda cuando decís la verdad", ha apostillado.

"No me ha parecido que sea información arbitraria, inconsistente o que haya sido desmentida una y otra vez", ha subrayado Gabilondo en una rueda de prensa en la Asamblea, donde PSOE, Podemos y Ciudadanos han forzado la comparecencia de la presidenta madrileña para el próximo 4 de abril.

Gabilondo también se ha mostrado preocupado por la posición en la que queda la universidad pública Rey Juan Carlos en la que Cifuentes obtuvo su título de máster en Derecho Autonómico. El que fue rector de la Universidad Autónoma de Madrid también ha recordado que las versiones han cambiado desde la universidad, que en un principio salió en defensa de la presidenta.

"Vemos lagunas, versiones distintas, encontramos problemas de fechas, de irregularidades, no encontramos el trabajo... Encontramos todo menos el trabajo", ha reprochado Gabilondo.

Vídeo con intervención de ÁG, tras reunión urgente de la Junta Portavoces para tratar celebración de Pleno extraordinario (4 abril) para q la presidenta dé explicaciones sb su currículum académico. “Abordemos esta situación sin ansiedad pero con celeridad” https://t.co/EGY1hOpJt3 pic.twitter.com/bfSwvm6YAM — #ÁngelGabilondo (@equipoGabilondo) 26 de marzo de 2018

El exministro ha reiterado su disposición a presentarse como candidato en una moción de censura si se dan unas "condiciones", que pasan por escuchar primero a Cifuentes y, si no da explicaciones convincentes, el PSOE se planteará impulsar esa herramienta parlamentaria.

"Si hubiera una propuesta en este sentido y tuviera el PSOE que hacer una moción, yo no voy a gritar ¡mamá! y salir corriendo sino que asumiré mi responsabilidad", ha zanjado Gabilondo. En el PSOE apelan a la prudencia y quieren esperar a que Cifuentes pase por el pleno de la Asamblea antes de dar el siguiente paso.