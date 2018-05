El presidente en funciones de Madrid: "Haber sido leal a una persona no te inhabilita para un nuevo proyecto"

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid y secretario general del PP regional, Ángel Garrido, se deja querer. En una entrevista en Telemadrid, con motivo de la festividad del dos de mayo, Garrido ha defendido que "haber sido leal a una persona [la expresidenta Cristina Cifuentes] no te incapacita sino que te refuerza para trabajar con otra persona o con otro proyecto".

Garrido no ha dado pistas sobre su futuro, ha dicho que será la dirección nacional del PP la que decida si sigue o no al frente del Gobierno regional, aunque ha dejado ver que le gusta la política "aunque a veces tenga sinsabores" en la que ha trabajado muchos años "para cambiar la sociedad". El presidente en funciones admite que no ha habla con el líder del partido, Mariano Rajoy, pero que mantiene contacto "diario" con el coordinador general, Fernando Martínez Maillo, que le ha advertido sobre la necesidad de mantener la "normalidad institucional" y no transmitir una imagen de "zozobra".

"Tengo pocas ansiedades, le diría que ninguna, las cosas si tienen que llegar, llegan. La dirección nacional tendrá que tomar una decisión en un plazo breve, será cuestión de días", respondió a la pregunta sobre cuando se conocerán los planes del PP para la Comunidad de Madrid.

Garrido sí ha sido un poco más explícito a la hora de pronunciarse sobre el futuro del partido. Cuando se le planteó si debe una persona asumir todo el poder al frente del PP y la Comunidad o sobre optar por una bicefalia, defendió como "conveniente" que en esta situación "se usen todos los recursos, también los humanos".

Garrido, persona de la máxima confianza de la expresidenta durante los últimos tres años, ha calificado como "muy doloroso" lo sucedido durante el último mes y se ha referido a Cifuentes como su "exjefa y amiga". Ha asegurado que habla con ella todos los días y confia en que sabrá reponerse del escándalo del máster que le obligó a dimitir de sus cargos en el Gobierno y en el PP: "Se encuentra mal, ninguno estaríamos pasando por un buen momento con lo que ha ocurrido. Es una persona muy fuerte, siempre ha sabido sobreponerse a las circunstancias y se sobrepondrá a esta. Es una persona fuerte".

Durante toda la entrevista, el presidente en funciones se ha esforzado en transmitir "normalidad institucional", pese a que la situación de la Comunidad no tiene parangón en la historia reciente y confió en seguir avanzando en los puntos del acuerdo de investidura que el PP y Ciudadanos sellaron hace tres años para la investidura de su antecesora.

Y ha advertido que en el PP nunca ha tenido "proyectos personalistas" y que sabrá apostar por los "proyectos colectivos, que son los que merecen la pena".