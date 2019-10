El Gobierno salva los tres últimos decretos en funciones entre acusaciones de electoralismo en el Congreso

En plena contienda electoral con la vista puesta en las elecciones del próximo 10 de noviembre, el Gobierno ha salvado los tres últimos decretos ley que ha aprobado recientemente: las medidas urgentes en respuesta a la gota fría de hace unas semanas, la reacción a la debacle del operador turístico Thomas Cook, y la devolución de los fondos retenidos por Hacienda a las comunidades autónomas.

Las medidas de reacción al hundimiento del operador británico han salido adelante con 59 votos a favor y dos abstenciones, pero será tramitado como proyecto de ley por el trámite de urgencia, como han votado PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Eso significa que el Parlamento tramitará enmiendas para "mejorar" el texto aprobado por el Ejecutivo. Los tres grupos aseguran que hay tiempo suficiente antes de que las Cortes vuelvan a constituirse y no decaiga, pero el PSOE puede alargar al máximo los plazos para impedirlo. Desde Unidas Podemos advierten de que esa maniobra les puede pasar factura electoral en Canarias, una de las regiones más afectadas por la disolución del touroperador.

La devolución de los fondos retenidos se ha aprobado por 60 votos a favor y una abstención; y las medidas excepcionales por la gota fría han logrado unanimidad.

Las entregas a cuenta -el dinero que el Estado tiene que devolver a las autonomías y que parten de la recaudación de impuestos como el IVA- ha sido el punto del orden del día de la Diputación Permanente que más críticas le ha costado al Gobierno. La mayoría de grupos han afeado a la ministra María Jesús Montero que se hayan desbloqueado esos millones a las puertas de las elecciones.

El Ejecutivo sostuvo inicialmente que no podía llevar a cabo esa medida estando en funciones, pero cambió de opinión y Pedro Sánchez anunció en un mitin que el dinero llegaría a los gobiernos autonómicos antes del 10N. Eso se lo han reprochado PP y Ciudadanos, que han votado, no obstante, a favor del decreto.

"Sean coherentes y voten a favor de este decreto", ha dicho Montero a los grupos que llevaban meses reclamando las entregas a cuentas y les ha advertido que, de lo contrario, dejarían "traslucir que detrás de este debate no interesaba estado de bienestar ni el estado autonómico" sino que lo hacían por mero electoralismo.

“Esto no es un Gobierno, es una agencia de publicidad”, ha señalado la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas en el Congreso antes de entrar en la reunión. Su partido ha votado afirmativamente a todas las medidas, pero las ha tachado de "electoralistas".

Unidas Podemos ha criticado el "secuestro" de las entregas a cuenta y el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, también ha afeado que los socialistas dijeran inicialmente que no podían llevar a cabo las entregas a cuenta estando en funciones y que "ahora más en funciones lo hace" -en referencia a la repetición electoral-. "Este Gobierno será recordado por una o dos cosas: porque tardó un año en sacar a Franco y por hacer lo mismo que Rajoy en materia de financiación autonómica, es decir, nada". También ha cuestionado que el PSOE condujera a unas nuevas elecciones en las que el "PP se va a ver reforzado".

El "circo" de Vox

Pero las acusaciones de electoralismo no solo se han dirigido al PSOE. Los grupos han mostrado su indignación ante la actitud de Vox, que ha reventado el inicio de la reunión de la Diputación Permanente. El partido de extrema derecha ha ocupado los asientos que los servicios de la Cámara habían reservado para los diputados de Ciudadanos para estar en primera fila.

Tras un primer rifirrafe a propósito de esa maniobra, la coportavoz de la formación de extrema derecha, Macarena Olona, ha intentado tomar la palabra para incluir en el orden del día el debate de la activación del estado de excepción en Catalunya. Tras llamar tres veces al orden a la diputada, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha expulsado a Olona. Vox ha abandonado toda la sesión. "Esto no es un circo, es el Congreso de los Diputados", ha dicho Batet.

La portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha cargado contra Vox por su "adanismo propio del populismo" y le ha acusado de "demagogia, mala fe y electoralismo" por los sucedido en la Diputación Permanente. Según Álvarez de Toledo, lo han usado "como un plató de televisión", informa Efe.

ERC no participa por la 'incomparecencia' del Gobierno

Catalunya también se ha colado en el debate, pese a los intentos de Batet por reconducirlo hacia los asuntos concernientes a los decretos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comenzado, de hecho, su intervención homenajeando a los agentes que están trabajando con motivo de los altercados que se están produciendo en los últimos días.

El portavoz de Ciudadanos, Joan Mesquida, ha aprovechado su presencia para reclamarle su dimisión por no haber estado en el lugar de los hechos desde el primer momento. El diputado ha destacado el "enorme trabajo" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "a pesar de la pésima previsión y la pésima planificación". "Se merecen mucho más que condecoraciones, se merecen la equiparación salarial", ha dicho Mesquida, que ha aprovechado para sacar una de las banderas electorales de Ciudadanos. El PP también ha reclamado a Marlaska que envíe más efectivos a Catalunya.

En el otro lado, las portavoces de Junts Per Cat y Bildu han aprovechado también para cargar contra el Gobierno por la actuación ante la crisis catalana. ERC ha optado por no participar en la sesión de la Diputación Permanente en protesta por la falta de explicaciones del Ejecutivo en el Parlamento ante la situación en Catalunya, a pesar de que se han solicitado comparecencias. "Parece increíble que con la que está cayendo no se hagan comparecencias en el Congreso por cálculo electoralista", señalan desde la formación independentista.

"Este Estado hace aguas en medio de un tsunami que se está levantando en las calles y cada vez es más grande -ha expresado Mertxe Aizpurua-. Se están hundiendo, están ahogando los derechos y libertades".

La portavoz de JxCat, Laura Borrás, ha afeado a Pedro Sánchez que no dialogue con el presidente de la Generalitat: "Sabe que Torra siempre ha condenado todas las violencias. Es un pacifista".