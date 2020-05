El Gobierno multiplica los llamamientos al PP para que "vuelva a la cordura" y apoye la prórroga del estado de alarma

El Gobierno ha multiplicado este martes por la tarde los llamamientos a la principal fuerza de la oposición, el Partido Popular, para que rectifique el 'no' anunciado por su presidente, Pablo Casado, a la nueva prórroga del estado de alarma que este miércoles se someterá a votación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo mantiene la "mano tendida" al PP a pesar del acuerdo suscrito esta misma mañana con Ciudadanos para el apoyo de la prórroga para 15 días más.

Durante la sesión de control al Ejecutivo que se ha celebrado en el Senado, tanto la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han pedido expresamente al PP que cambie su estrategia de ataque permanente al Gobierno y actúe con "sentido de Estado".

"Les cuesta mucho trabajo justificar por qué un partido con la responsabilidad que tiene el suyo se puso de perfil absteniéndose en la última prórroga sin liderazgo alguno. Y no saben cómo justificar el 'no' que seguramente van a emitir mañana", le ha dicho Calvo al senador Carlos Floriano, que había defendido una interpelación al Ejecutivo en la Cámara Alta.

La vicepresidenta ha acusado al PP de alentar las protestas contra el Gobierno por todo el país. "Están jaleando a unos pocos que ponen en riesgo lo que nos ha costado estar confinados para tener unos datos que venzan a esta pandemia", ha alertado Calvo, que ha recordado que muchos de los "funcionarios de altísima cualificación" que asesoran al Gobierno durante la pandemia, "fueron nombrados por el Gobierno de Rajoy".

Calvo ha asegurado que en la actuación del Gobierno "no ha habido más criterio que el científico y el médico". "Nosotros no hemos jugado a la política en un momento como este y no lo vamos hacer", ha añadido. Además, ha recordado al PP que los miembros del Ejecutivo mantienen "la mano tendida" a la oposición. "Les pido que ayuden en la comisión de la reconstrucción. Pongamos por delante los intereses de España. Sigo solicitando su ayuda", ha insistido.

Previamente, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, había pedido al Partido Popular que "vuelva a la cordura" ante su negativa a apoyar la nueva prórroga del estado de alarma. "Vuelvan a la cordura, a la vocación de ser un partido de Gobierno", le ha pedido Montero al senador popular Pedro Rollán, que le había preguntado en el Pleno del Senado por la subida de impuestos.

A juicio de la titular de Hacienda el PP ejerce una "hipocresía política" que le lleva a criticar cada una de las decisiones del Ejecutivo. Por eso, le ha lanzado una oferta de mano abierta: "Aquí seguiremos esperando. Cuando ustedes tengan a bien volver a ese sentido común aquí estará el PSOE para establecer alianzas con ustedes".