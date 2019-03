Grynspan insta a reforzar la cooperación Sur-Sur con los pueblos indígenas

La titular de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan, apostó hoy por reforzar la cooperación Sur-Sur en áreas como las poblaciones indígenas y entre las ciudades.

"Nosotros tenemos claro que hay cosas que no se están haciendo en la cooperación Sur-Sur con el énfasis (deseable) o, por lo menos, que no se han sistematizado con el énfasis que quisiéramos", declaró en la presentación en Bruselas del informe "Una década de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica", publicado en noviembre.

En ese sentido, mencionó la cooperación Sur-Sur entre ciudades, "a nivel local" o la que se realiza con las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la región.

En ambos casos, consideró que se trata de "tareas pendientes".

La cooperación Sur-Sur describe el intercambio de recursos, conocimientos y experiencias entre países con problemas similares.

El informe refleja el trabajo conjunto de la SEGIB y los países iberoamericanos para sistematizar, analizar y consensuar la cooperación Sur-Sur entre los años 2007 y 2017, y recoge más de 7.000 proyectos e iniciativas que resuelven problemas comunes con soluciones propias y compartidas.

Grynspan subrayó el carácter "único" del estudio al sistematizar de forma "permanente" la información de cooperación Sur-Sur y destacó que lo recopilado en esa década es "un esfuerzo de los países".

"Hemos logrado que los países puedan consensuar cómo medir, cómo compartir, cómo sistematizar, cómo conceptualizar, cómo evaluar el impacto de la información que tenemos sobre cooperación Sur-Sur en la región", comentó.

Apuntó, igualmente, que la SEGIB cuenta con una plataforma en Internet a la que los Estados envían información.

"Cada país puede ver lo que está pasando en sus propias acciones, pero también en otros países en cooperación Sur-Sur", aseguró, y agregó que esa situación supone "un ejercicio de confianza" de los Estados, que antes decidían si compartían la información o no y cuándo lo hacían.

"Los principios que han guiado la cooperación Sur-Sur y triangular es precisamente que estamos convencidos de que no hay país que no tenga nada que enseñar y no hay país que no tenga nada que aprender, independientemente de su nivel de desarrollo y economía", asumió.

Por otro lado, apuntó que cada vez más países de otras regiones, como África, piden ayuda a la SEGIB para sistematizar sus propias labores de cooperación.