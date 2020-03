La Guardia Civil detiene en Murcia a un individuo por grabar y difundir un vídeo con amenazas al presidente del Gobierno

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la mañana de este jueves a un vecino de Cieza (Murcia) por grabar y difundir un vídeo con amenazas e insultos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han avanzado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación.

"Te voy a denunciar cuando todo esto pase (en alusión a la pandemia del COVID-19) y voy a ir a por ti por todos los medios legales. Y si los medios legales no me dan la razón pasaré a los medios ilegales, pero tú vas a pagar por lo que has hecho, hijo de la gran puta", dice el detenido en el vídeo.

El arresto ha sido practicado por el Servicio de Información de la Guardia Civil (SIGC) por los presuntos delitos de amenazas e injurias al presidente del Gobierno. El detenido tiene 36 años y su vídeo, de tres minutos y medio, circulaba a través del canal de mensajería Whatsapp.

El hombre aparece sentado en el interior de un coche, con capucha y una mascarilla puesta. "Tanto que defiendes el feminismo y tiraste a miles de mujeres a la calle el 8 de marzo sabiendo que se iban a contagiar. Es lo que defiendes tú a la mujer, sinvergüenza", afirma. "Tu única posibilidad de salvarte es que yo no siga vivo porque pienso ir a por ti y a por todos los de tu calaña", añade en otro momento.

El hombre critica tener que haber ido a trabajar después de haber estado confinado el fin de semana en su casa. En este sentido, asegura que graba el vídeo después de su jornada laboral. "Que no me pase nada a mi, ni a nadie de mi familia o de mi entorno porque voy a por ti y no me tapo la cara para que no me la veas, es porque yo cumplo las medidas de seguridad", dice el ahora detenido.

El individuo reprocha a Sánchez y al vicepresidente Pablo Iglesias que, a diferencia de él, no hayan seguido las medidas de precaución establecidas por el propio Gobierno, pese a que sus parejas han dado positivo en el COVID-19. Después de eso, se quita la capucha y la mascarilla y se le puede ver con claridad el rostro.