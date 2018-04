Iceta (PSC): ETA ha hecho lo solicitado, ahora hay que acabar con la intolerancia

El primer secretario del PSC-PSOE, Miquel Iceta, ha valorado que con el comunicado de hoy "ETA ha hecho lo que se le pedía", reconocer el daño causado, un "punto y final" del que se ha alegrado pero al que ahora debe seguir un trabajo social de "acabar con la intolerancia y promover el entendimiento".

Así lo ha señalado Iceta en Pamplona durante su participación en el Foro Ser Navarra, donde pese a lamentar los "matices" que a su juicio no debería haber formulado ETA al hablar de las víctimas, se trata del comunicado "esperado hace mucho, mucho, mucho tiempo".

Ha subrayado que ETA "fue derrotada por la sociedad vasca, por la sociedad navarra y por la sociedad española, pero faltaba que ellos mismos pusieran su punto final y este ha llegado", por lo que en este momento corresponde "pensar en esas 829 víctimas del terrorismo, en sus familias, en sus amigos, en la gente que les conocía y les quería".

Al respecto, ha tenido un especial recuerdo para el socialista catalán Ernest Lluch, a quien "mataron sencillamente porque no pensaba como ellos", ha dicho para recordar también en este momento a las Fuerzas de Seguridad, del Orden y del Ejército, víctimas de la violencia, y "pensar en que la acción terrorista no solo tenia como objetivo a sus víctimas concretas sino que pretendía imponer por la fuerza unas ideas y excluir a todas las demás".

Por ello, para Iceta "todos estamos concernidos por este conflicto, por decisión de ellos", ha señalado para rechazar que ETA "se ande con matices".

En cualquier caso, ha valorado que hoy "lo importante es que lo que se les pedía finalmente lo han hecho: reconocer que su existencia no tenía sentido ni ahora ni cuando se fundó, reconocer que su acción ha causado un daño absurdo, injusto, terrible en los casos de las víctimas directas".

Y dicho esto, Iceta ha apelado a que, "eliminado el terrorismo, habrá que seguir por eliminar la violencia, la coacción y promover la tolerancia, la convivencia y el respeto. Una sociedad democrática, avanzada, como es la nuestra y como la queremos seguir construyendo, requiere ir mucho más allá".

"Volvamos a esos valores humanistas que hacen de nuestra sociedades merecedoras del nombre de sociedades civilizadas, y no nos quedemos con la exigencia mínima de no matarnos entre unos y otros, sino de respetarnos y si me apuran de querernos", ha dicho para trasladar este llamamiento a Cataluña.

Allí, "la división en bloques ha favorecido que haya algún brote pequeño, acotado, pero no por ello menos preocupante, de violencia e intolerancia", y por ello ha reiterado su deseo de "acabar con la intolerancia, acabar con el rechazo a quien piensa distinto, y promover el entendimiento".