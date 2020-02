Pablo Iglesias incorpora a Beatriz Gimeno, Isa Serra y Jaume Asens a su candidatura para Vistalegre III

Podemos celebrará en el tercer fin de semana de marzo su Vistalegre III. La Asamblea Ciudadana Estatal de la que saldrá una nueva dirección –Consejo Ciudadano Estatal, Ejecutiva, Comisión de Garantías– y los documentos políticos para el ciclo actual. Y este miércoles se han publicado las personas candidatas para la secretaría general y el resto de órganos de dirección.

Los nombres aún no están agrupados en una lista, cosa que ocurrirá el 1 de marzo, cuando haya terminado el plazo de recogida de avales. Pero, aun así, de lo publicado se desprende que Iglesias ha incorporado nuevos perfiles para su equipo, entre ellos el líder de los comunes en el Congreso y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens –quien ya fue miembro del primer CCE de Podemos en 2014–; la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra; y la directora del Instituto de la Mujer, Beatriz Gimeno; la directora del Injuve, Teresa Pérez; el responsable de discurso de Iglesias, Manuel Levin; el portavoz de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino; y la ex diputada Ángela Pam Rodríguez, entre otros.

Junto a ellos, hay nombres que continúan de la dirección previa, como la ministra de Igualdad, Irene Montero; el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez; los coportavoces del partido, Rafa Mayoral e Idoia Villanueva; el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique; el economista Viçens Navarro; las secretarias de Estado Ione Belarra y Noelia Vera; y directoras generales, como Rita Bosaho.

La vicepresidenta del Congreso Gloria Elizo y el coordinador de la delegación en la Eurocámara, Pablo Fernández, no están entre los candidatos, por lo que no seguirán en la dirección de Podemos tras Vistalegre III.

Quienes no han presentado candidatura para esta Asamblea Ciudadana Estatal, que se celebrará en la Cubierta de Leganés, es Anticapitalistas. La familia política de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán está en vías de abandonar Podemos, cosa que ocurrirá a finales de marzo, después de Vistalegre III. De momento, Rodríguez ha pactado su abandono de la dirección de Podemos Andalucía con Iglesias para centrarse en Adelante Andalucía; Anticapitalistas no concurrirá a los procesos orgánicos estatales ni autonómicos o regionales y están debatiendo su "relación definitiva con Podemos".

Los debates, básicamente, se centran en dos opciones: dejar Podemos e intentar permanecer en la coalición electoral de Unidas Podemos o abandonar tanto Podemos como el frente electoral. No obstante, la geometría también puede ser variable, y que en lugares donde tengan más presencia, como Madrid o Andalucía, intenten seguir en el ámbito electoral aliados con UP y en otros no.

La Asamblea Estatal, que se va a celebrar a los tres meses de arrancar el Ejecutivo de coalición, se presenta tranquila para el equipo de Iglesias, que llega como vicepresidente del Gobierno y sin la oposición de Anticapitalistas.

Tampoco estará ya quien disputó en febrero de 2017 las tesis políticas y la dirección del partido, Iñigo Errejón: se marchó de Podemos en enero de 2018 para lanzar Más Madrid con Manuela Carmena –embrión de Más País–.