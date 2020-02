Anticapitalistas ratifica que no participará en Vistalegre III mientras decide su "relación definitiva" con Podemos

Anticapitalistas ha decidido este domingo no participar en la tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos. La decisión llega cuatro días después de que la secretaria general andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, pactara su salida de la dirección con el secretario general del partido, Pablo Iglesias. Y a un mes de que Anticapitalistas decida qué relación quiere tener con Podemos y con Unidas Podemos.

La decisión de no concurrir a Vistalegre III tomada por la familia política de Rodríguez y el eurodiputado Miguel Urbán ya fue anticipada diez días atrás, cuando el núcleo dirigente acordó defender esa posición política en el órgano de este domingo, donde ha sido ratificada por la Coordinadora Confederal.

"Sin analizar la sangría que Podemos ha sufrido como organización durante los últimos años y sin un proceso suficiente de deliberación política previa, la Asamblea Ciudadana aparece como una mera ratificación de su dirección y de la estrategia adoptada de subalternización al PSOE", afirma Anticapitalistas en un comunicado difundido este domingo.

Una vez que Rodríguez se marcha de la dirección de Podemos Andalucía y que Anticapitalistas decide tanto a escala andaluza como estatal no participar en las asambleas de Podemos, la siguiente incógnita es qué relación tendrá a partir de ahora la familia troskista cofundadora de Podemos con este partido.

"Centraremos nuestros debates en decidir nuestra relación definitiva con este proyecto que contribuimos a fundar y al que tanto esfuerzo le hemos dedicado", explican: "Nuestro proceso interno de debate culminará el 28 de marzo, con una conferencia en la que daremos a conocer nuestra decisión definitiva. [...] Nos seguiremos encontrando y trabajando en común en muchos ámbitos".

Anticapitalistas coloca el Gobierno de coalición en el centro de su decisión de apartarse de Podemos: "Las decisiones tomadas por Podemos durante los últimos meses indican un rumbo que no compartimos. La entrada de 5 ministros de UP a un gobierno progresista-neoliberal hegemonizado por el PSOE, en el que ese partido controla los principales resortes del poder lejos de debilitar al actual régimen político, suponen integrarse en el mismo y considerar su gestión como el único horizonte posible. [...] No compartimos tampoco la política de pacto y consenso social, que renuncia a confrontar con los grandes poderes económicos. En ese sentido, constatamos que existe una diferencia enorme entre los objetivos del Podemos que contribuimos a formar hace 6 años y la deriva actual, mediante la cual se ha pasado de impugnar a la clase política y a las élites económicas a convertirse en parte de la primera sin tocar los beneficios de las segundas".

"Comprendemos también", prosigue el comunicado, "que buena parte del pueblo de izquierdas comparte el alivio ante la formación de gobierno. El miedo a la extrema derecha y el cansancio tras años de movilizaciones hacen comprensible esta posición, que entendemos y respetamos. Sin embargo, creemos que los objetivos de este gobierno son muy poco ambiciosos, incluso si nos situamos dentro de los márgenes del sistema. Por eso, nuestra tarea inmediata es tratar de impulsar un nuevo ciclo de luchas que evite el vaciamiento de la calle".

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, da por hecha la marcha de Anticapitalistas, que se terminará de concretar a finales de marzo. "Ya estamos prácticamente en proyectos políticos distintos, que van a ser siempre fraternales. Los que combatimos la injusticia y defendemos la justicia social, aunque sea desde estrategias diferentes, estamos llamados a entendernos desde el respeto", dijo Iglesias este jueves: "Máximo respeto a las opiniones de compañeros que ahora están en otro partido político".

A partir de aquí, Anticapitalistas y Podemos tendrán que gestionar la convivencia en espacios institucionales como el grupo parlamentario de Adelante Andalucía, el gobierno de la ciudad de Cádiz –cuyo alcalde, José María González, Kichi, es miembro de Anticapitalistas– y el Parlamento Europeo.

Los dos escenarios más probables para esa "relación definitiva" con Podemos que está debatiendo Anticapitalistas son los siguientes: salir de Podemos e intentar permanecer en el frente electoral de Unidas Podemos –para lo cual también necesitarán el visto bueno del resto de actores y establecer con ellos un mecanismo de confluencia– o salir de Podemos y, también, de Unidas Podemos y de la competición electoral durante un tiempo –el 5 de abril hay elecciones en Galicia y Euskadi, y se prevé que las catalanas no tarden en convocarse–.