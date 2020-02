Iglesias, Colau y Garzón apuestan por "reforzar la unidad" frente a quienes "se oponen a los avances democráticos"

"Un preciado tesoro", para Alberto Garzón. "Es clave la unidad y la fortaleza", ha afirmado Pablo Iglesias. "Queremos hacer muchas más grandes cosas con vosotras", ha anunciado Ada Colau.

Los líderes de Podemos, IU y los comunes han celebrado este sábado en Madrid el acto conjunto de las direcciones de las organizaciones que conforman el espacio político de Unidas Podemos y Catalunya en Comú desde la entrada en el Gobierno de coalición.

El vicepresidente, la alcaldesa de Barcelona y el ministro de Consumo han aprovechado para apostar por la "unidad en la diversidad", en palabras de Colau, para mostrar "la fortaleza", decía Iglesias; y seguir construyendo "espacios de coordinación democrática entre las militancias de las organizaciones", ha afirmado Garzón. Y, todo ello, "para ir más lejos", concluían los tres, desde el ámbito institucional del Gobierno del Estado que estrenaron hace un mes.

"Creo que el hecho de que hoy estemos reunidos aquí habla de la fortaleza y la madurez de este espacio de confluencia. Para desgracia de nuestros adversarios y de todos aquellos que trabajan para oponerse a los avances democráticos en España, aquí hay Unidas Podemos para rato", ha arrancado Iglesias, para agradecer a Colau "llevar el sí se puede a las políticas públicas" y "gracias a Alberto por representar a quienes más lucharon por la democracia, la tradición comunista de los que defendieron la dignidad en los momentos más difíciles".

"Además, Alberto, siempre has demostrado lealtad. Y lealtad, con lealtad se paga", añadió Iglesias, quien defendió "el primer paso importantísimo hacia la regulación de las apuestas que está demandando la sociedad" anunciado por el ministro de Consumo este viernes.

Iglesias también reivindicó el funcionamiento de la coalición con el PSOE y Pedro Sánchez: "Aquí hay un Gobierno fuerte y unido que no va a regalar ni medio flanco de ataque a la oposición de derecha y ultraderecha. La manera en la que hemos sido capaces de cerrar ciertas polémicas ha hecho que esa imagen de unidad de Gobierno salga todavía más reforzada. Quiero desde aquí dar las gracias al presidente del Gobierno por no haber dejado ni un minuto de garantizar la unidad del Gobierno".

Esa oposición, ha dicho Iglesias, "errática que se dedica básicamente a la crispación y a hablar de Cubazuela del Norte. No quisiera dar pistas de más al adversario, pero tengo la sensación de que si la ultraderecha y la ultra-ultraderecha continúan dedicándose a dar gritos y a hablar de Cubazuela del Norte en lugar de aportar su visión sobre los problemas de los españoles, habrá Gobierno progresista durante mucho tiempo".

El vicepresidente, como ha venido haciendo desde la investidura, ha lanzado un mensaje a los movimientos sociales: "Es clave también la complicidad entre este espacio político y la sociedad civil organizada y los movimientos sociales. Es necesario seguir armando un bloque histórico y democrático, no solo con las distintas fuerzas políticas, sino con todos los colectivos y movimientos que en la última década han peleado por la justicia social y por el cumplimiento de los artículos sociales de la Constitución".

Y ha terminado: "La Agenda 2030 no es una agenda que haya sido construida por empresas y gobierno, es la agenda de la sociedad civil, de los que se juraron la libertad pagando desahucios, de los jóvenes que salieron a decir que no hay planeta B, de todos lo que saben que la democracia se construye armando espacios de contrapoder social y popular, solo esa es la garantía de resistir los ataques de la oposición con menor responsabilidad de estado que ha tenido nuestro país, también de quien no se presenta a las elecciones y tienen mucho más poder que los parlamentos y cualquier gobierno".

Iglesias también ha saludado otro proceso de confluencia recién concretado en las últimas horas: la candidatura gallega de Unidas Podemos, Anova y las mareas municipalistas para las próximas elecciones autonómicas del 5 de abril.

Colau: "Queremos hacer muchas más grandes cosas"

"Us estimem molt", ha arrancado Colau: "Y queremos hacer muchas más grandes cosas con vosotros". La alcaldesa de Barcelona ha reconocido que "han sido años difíciles en Catalunya, donde algunos por intereses partidistas han querido confrontarnos. Hoy quiero dar las gracias a los compañeros de UP, especialmente a Pablo, Alberto, e Irene, que en los momentos más duros habéis defendido el respeto, la escucha, el diálogo, la empatía por encima de cualquier otra bandera".

Colau, quien ha presentado a Jessica Albiach como "futura presidenta de la Generalitat", ha afirmado: "Más que nunca no hay que empequeñecerse, hay que hacerse grandes, somos imperfectos, pero la ambición se nos tiene que hacer más grande que nunca, los deseos, más arriba que nunca. Necesitamos toda la esperanza, ambición, creatividad, deseo, para enfrentar todos los poderes fácticos que lo tenían atado y bien atado. Hemos abierto una grieta que no se cerrará".

Y ha añadido: "Pensar en grande, recordar quienes somos, somos los del Sí se puede. Y hay que decirlo más grande y con el corazón en la mano más fuerte que nunca. Vamos a tener límites, contradicciones y dificultades, y a veces no se podrá. Pero cuando no se pueda, hay que recordar porque somos los del sí se puede, hay que explicar a la ciudadanía por qué con la verdad por delante, y seguir trabajando hasta que se puedas, nunca bajar los brazos y rendirnos. Y tener claro que venimos de lejops, recordarnos que sólo con el gobierno nunca se podrá, que sólo con la gente se podrá. Esa es nuestra fuerza. Otros tienen mucho dinero. La fuerza que nos da el honor de estar donde estamos es la de la gente común, de la gente trabajadora".

Garzón: "Esto es sólo el principio"

El líder de IU, que este sábado por la tarde celebra la Asamblea Política y Social que convocará la Asamblea federal para el 12 de junio, ha defendido como apuesta estratégica la confluencia política, también como herramienta frente a la extrema derecha: "Tenemos que ser capaces de explicar bien la irrupción de tradicionalismos, ultranacionalismos, por quienes se sienten desprotegidos y se refugian en zonas dejadas atrás, y son empujados a defender con ultranza posturas reaccionarias bajo una filosofía errónea y poderosa: que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es una reacción peligrosa de determinados sectores sociales que apuestan por valores tradicionalistas contrarios a los demócratas. Si lo hacemos bien, podemos ser la expresión de protección de familias trabajadoras bajo la amenaza de despidos, y la explotación".

Garzón ha añadido: "Lo que hemos conseguido es muy poderoso, hemos pasado de ser una oposición honrada de una docena de diputados, a un espacio más rico, heterogéneo, e insertarnos en estructuras de poder para cambiar las cosas".

El líder de IU y ministro de Consumo ha reconocido que "no está exento de contradicciones, pero es expresión de que hay cosas que se han hecho bien, para protegerlo y consolidarlo. Es un preciado tesoro lo que tenemos. Conseguir eso no es fácil, mejorarlo y corregirlo es aún menos fácil. La unidad es irreversible, no desde un punto técnico, sino político, porque hemos demostrado lo buen instrumento que es la unidad. No hemos demostrado que sea la panacea de todo, pero es mejor estar unidas en un proyecto así que cualquier alternativa existente".

"Permitamos que nuestras militancias trabajen codo a codo, son el mismo espacio o trinchera política frente a empresas, multinacionales y actores empresariales que socavan las bases de la democracia, hay que formar vectores de unidad con herramientas democráticas. Esto es solo el principio".