Irene Montero pide el voto para Unidos Podemos "para que no vuelva el PP y para seguir mejorando la vida de la gente"

"España tiene la oportunidad de votar. Para que no vuelvan y para seguir mejorando la vida de la gente". Así ha recibido la dirigente de Podemos Irene Montero el adelanto electoral anunciado este viernes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 28 de abril.

Montero ha sostenido en una rueda de prensa que el partido está "preparado para salir a ganar" y ha pedido el voto para Unidos Podemos: "Para hacer políticas que cambien la vida de las personas, para que el diálogo sea una realidad, para que los reaccionarios no gobiernen en este país".

La portavoz parlamentaria ha dado por hecho así que se reeditará la alianza electoral entre Podemos, IU y Equo. Montero ha recordado que existe una acuerdo estatal, pero este está todavía en fase de desarrollo.

Montero ha hecho un balance positivo de los ocho meses de Gobierno de Sánchez y del empuje que, en su opinión, ha hecho Unidos Podemos a favor de la mayoría social. "Los odiadores profesionales han organizado una reacción poderosa. Pero en estos ocho meses no hemos parado. En los ocho meses de la mayoría de la moción nos ha permitido trabajar para hacer cosas por el empuje de millones de personas que no se han resignado", ha señalado.

Entre otras, Montero ha citado "los Presupuestos más sociales de la historia", la subida del SMI, la actualización de las pensiones según el IPC, la recuperación del subsidio para parados mayores de 52 años o las mejoras en la financiación para la Dependencia. Unas medidas que, en su mayor parte, han decaído tras el rechazo del Congreso a tramitar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, lo que finalmente ha abocado a España a las urnas.

Montero ha criticado por esto, en primer lugar, al propio Gobierno. "El no a los Presupuestos ha puesto en evidencia los límites del Gobierno de Sánchez para gobernar en solitario. Se lo dijimos y el tiempos nos da la razón", ha apuntado. "Un Gobierno con una base parlamentaria más amplia habría dado más estabilidad", ha añadido. Y ha zanjado: "Un Gobierno estable y sólido con el que presentarse en Europa es mejor opción que un Gobierno en solitario, que se ha demostrado débil. No ha sido capaz de sacar adelante unos Presupuestos buenos y termina su mandato con el diálogo roto con Catalunya".

A ERC y PdeCAT también se ha dirigido Montero. "No vamos a quitar responsabilidad a las formaciones independentistas", ha señalado. La dirigente de Podemos les ha acusado de cometer una "grave irresponsabilidad por romper la mayoría de la moción, que era el mejor garantía para un diálogo honesto, sensato y real con Catalunya".

Montero ha asegurado que en estas formaciones "cada vez son más los que apuestan por el pragmatismo y que entienden que Catalunya no se puede cambiar sin España y que España necesita a Catalunya para cambiar". Una frase del diputado de En Comú Podem Joan Mena, que se afianza como principal opción para liderar la candidatura de la confluencia catalana el próximo 28 de abril.

Preguntada por posibles pactos postelectorales, Montero ha apuntado que "es imposible pactar con Ciudadanos, que no tiene propuestas para mejorar la vida de la gente y que se ha situado del lado de la extrema derecha y del lado de quienes dicen que el aborto en España no es un derecho". Pero, después, ha señalado que su grupo no se va a fijar "en el nombre ni es la etiquetas". "Hablaremos con todos los representantes legítimos de los ciudadanos sobre propuestas concretas que mejoren la vida de la gente", ha apuntado.

Montero ha descartado que la ausencia temporal de su candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, por su baja de paternidad vaya a tener un efecto negativo para Unidos Podemos. "Cuando nos enfrentamos a una elecciones nos debemos plantear qué España queremos y cómo son las personas a las que vamos a votar para lograr esa España. Una España en la que a ninguna mujer le van a preguntar si se va a quedar embarazada porque hay corresponsabilidad", ha defendido.

Tampoco ha dado pábulo a la posible desmovilización de su electorado. "La España progresista, que quiere más derechos y más democracia es consciente de que tiene que salir a votar. La España feminista sabe que tiene que votar y que el voto más útil es el voto a Unidos Podemos", ha concluido.