Irene Montero, sobre ser ministra: El veto a Iglesias se extiende a todos

La portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha dicho este viernes preguntada sobre si cree que ella podría ser ministra que "lo que ha dicho el PSOE es que no te puedes presentar a las elecciones como Unidas Podemos" y que el veto a Pablo Iglesias se extiende al resto de dirigentes.

Irene Montero se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la Cadena Ser en la que ha dicho que su formación no tiene ninguna "línea roja" para negociar con el PSOE, tampoco la presencia de Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, pero ha pedido poner fin a los vetos si el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quiere sentarse a negociar para obtener su apoyo a la investidura.

Preguntada sobre si ella podría ser ministra en lugar de Pablo Iglesias, a quien Sánchez considera el principal escollo para un acuerdo, Montero ha dicho que "no es un debate de nombres".

"Creo que lo que dice el PSOE es que para formar parte del Gobierno no te puedes presentar a las elecciones por Unidas Podemos", ha reprochado la portavoz parlamentaria, que acusa al PSOE de querer un gobierno en solitario sin tener los apoyos y de buscar excusas para lograrlo.

"El veto a Pablo Iglesias se extiende a Unidas Podemos", ha lamentado Irene Montero, que asegura que los socialistas no quieren a ningún dirigente de su formación en el Gobierno, sino perfiles técnicos: "No sé cuántas carreras o cuántos másteres cree que se tienen que tener para entrar en el Gobierno".

Irene Montero ha insistido en que su formación no tiene ninguna línea roja para negociar pero, ha avisado al PSOE, "no podemos ir a una negociación en la que haya vetos y no parece sensato vetar al candidato de 4 millones de españoles".

En referencia a la consulta a la militancia, la portavoz parlamentaria ha asegurado que los inscritos han dicho "con rotundidad" que quieren un gobierno de coalición sin vetos que se ha mostrado convencida que "se producirá" aunque haya que esperar.