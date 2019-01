Irene Montero reaparece tras su baja por maternidad: "A las andaluzas, tras el pacto de los trillizos, no estáis solas"

La portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, ha reaparecido en la primera línea política este miércoles tras su baja por maternidad en el acto "La vida, en el centro" con mujeres. Su vuelta a la actividad ha coincidido con la firma del acuerdo de PP y Ciudadanos con Vox para investir a Juanma Moreno Bonilla presidente de Andalucía. "A las mujeres andaluzas, a las que están siendo maltratadas, a las que van a volver a casa hoy con miedo porque no saben si las van a agredir, pero hoy sobre todo a las mujeres andaluzas tras el pacto de los trillizos, no estáis solas -ha arrancado Montero-. Os creemos y somos más, compañeras".

Montero ha animado a las mujeres a participar en política así como en el movimiento feminista del próximo 8M: "Si nos unimos tenemos el poder de cambiarlo todo", ha exclamado la dirigente de Podemos, que ha asegurado que ese es el motivo por el que "los trillizos reaccionarios" -en referencia a PP, Ciudadanos y Vox- han atacado a las mujeres con propuestas como reducir la inversión en la lucha contra la violencia machista y volver a acepciones como violencia doméstica para referirse a ella.

"Los trillizos reaccionarios han atacado primero a la mujer porque hemos dicho "basta, vamos a participar en política", ha dicho Montero, que ha defendido que el grupo confederal peleó por que el Pacto de Estado contra la violencia de género tuviera fondos, por los permisos iguales e intransferibles de maternidad y paternidad o por la visibilización de los cuidados a través de la huelga del pasado 8 de marzo. "Por eso los odiadores profesionales nos atacan las primeras", ha dicho en referencia a la derecha.

"La revolución de las mujeres" contra la derecha

Montero ha insistido en que es necesario que las mujeres se involucren en política y que pongan "la vida en el centro", como se llama el acto en el que ha participado: "Los trillizos reaccionarios que hoy han decidido pactar no hacen política, hacen odio. Son odiadores profesionales e incendian la política para que pensemos que no sirve de nada y esa es la mayor victoria de los poderosos", ha afirmado. "Viene un año muy difícil y vamos a tener que llenar las calles y llenar las urnas. Ni una sola mujer puede quedarse en casa este 2019", ha reiterado convencida de que la "revolución de las mujeres" es la "punta de lanza del proceso democratizador" de España para "ganar la batalla a la derecha".

"Hemos ganado cuando nos hemos enfrentado al poderoso, cuando hemos transformado el miedo en esperanza", ha continuado. "Si algo he aprendido en estos meses es que la esperanza puede vencer al más terrible de los miedos", ha expresado sin referirse expresamente al nacimiento prematuro de sus hijos. Montero ha asegurado que esa "esperanza no es solo una emoción es una decisión" y que se trata de una "decisión colectiva" de defensa de los servicios públicos: "Hay que proteger lo común; por eso hay que decidir participar en política".

Montero ha sido recibida por aplausos de unas quinientas mujeres, entre las que se encontraban algunas diputadas del grupo confederal, como Ione Belarra, Yolanda Díaz o Lucía Martín. Visiblemente emocionada, la portavoz de Unidos Podemos ha entrado pasadas las 19 horas en la nave Terneras del Matadero de Madrid mientras sonaba una canción de Rosalía. "Sí se puede", han coreado las participantes antes de que diera comienzo el evento.

"Los presupuestos más sociales de la historia"

La portavoz de Unidos Podemos ha aprovechado para defender la gestión de su grupo durante los últimos años al recordar que hoy Pedro Sánchez está en la Moncloa gracias al "empuje democrático" después de que durante el tiempo anterior les decían que era imposible, según ha relatado. También ha recordado que en 2016 el PSOE pretendió que los de Pablo Iglesias defendieran apoyaran un acuerdo con Albert Rivera. "Es de centro izquierda y por eso ha acabado pactando con Vox. Es muy progresista", ha ironizado. "Hemos tardado tres años pero hemos demostrado que era posible".

Después ha sacado pecho del acuerdo presupuestario que Iglesias firmó con Sánchez y del que ella no ha participado por encontrarse de baja. "Hemos visto cómo al PSOE le arrancábamos los presupuestos más sociales de la historia", ha afirmado antes de presumir de la subida del salario mínimo a 900 euros mientras "el Gobierno socialista no quería subirlos ni a 800" así como la revalorización de las pensiones "a pesar de que el gobierno no quiere reconocerlo por ley". "Hace falta que ganemos y que sigamos adelante y ganemos esta batalla", ha dicho ante un público femenino en el que había de forma preminente mujeres mayores: "Hasta al PP le apareció el dinero cuando los pensionistas salisteis a la calle para decir que ese dinero estaba y tenía que estar incluido en los presupuestos".