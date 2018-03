Joven acusado de violación asegura ser víctima de una denuncia falsa

Un joven palentino acusado de violar y agredir a una joven de 21 años y grabarle con un objeto punzante la palabra "puta" en el vientre, ha mantenido hoy que es inocente, que ha sido víctima de una denuncia falsa y que no tuvo contacto sexual alguno con ella la noche de los hechos denunciados.

La Audiencia Provincial de Palencia ha acogido hoy la primera jornada del juicio contra el joven para el que el Ministerio Fiscal pide una pena de 17 años y dos meses de cárcel por los delitos de agresión sexual con penetración, detención ilegal y lesiones graves.

Por su parte, la acusación particular y la Asociación Clara Campoamor, personada en el caso, elevan la petición de penas a 27 años de cárcel por un delito de detención ilegal, un delito de agresión sexual con penetración, dos delitos de malos tratos físicos y psicológicos y un delito leve de maltrato.

La joven, que ha declarado ante el juez protegida por un biombo, ha explicado que ambos mantuvieron una breve relación a finales de 2013, que ella decidió cortar aunque él insistía en retomarla, y que volvieron a contactar meses después porque le dijo que había cambiado.

Ha relatado que la noche del 29 de noviembre subió a la habitación del chico para hablar y que la conversación fue derivando a temas sexuales hasta que él "perdió el control" y "se abalanzó" sobre ella, le quitó la ropa y la ató con bridas a la cama, le tapó la boca con un pañuelo y la cara con su propia camiseta.

Ha continuado explicando que se le puso encima y con algo punzante le escribió algo en el vientre y la violó con los dedos.

"No chillé, no supe reaccionar, me quedé en shock", ha afirmado, asegurando que perdió la noción del tiempo ya que estuvo atada hasta las siete de la mañana, cuando él decidió soltarla, y que llegó a "temer" por su vida en algún momento.

Después de la presunta agresión se fue a su habitación, se duchó, desayunó y se fue a hacer las prácticas de la carrera.

Ya por la tarde se lo contó a su compañera de habitación y a otros amigos que la llevaron a Urgencias, donde la médico que la atendió comprobó, según el testimonio de la médico, que tenía escrita la palabra "puta" en el vientre "con múltiples trazos en horizontal y vertical realizados con un objeto punzante".

El 5 de diciembre tuvo lugar una segunda agresión cuando el acusado entró en su habitación y, según ella, le marcó la palabra "gorda" en el pecho con una navaja multiusos.

Sin embargo, y a pesar de la insistencia de sus amigos, la joven no denunció ninguna agresión hasta el 16 de enero e incluso llegó a inventar que se había muerto su padre el día de Nochebuena para que dejaran de presionarla, según ha reconocido ante el juez.

Además siguió manteniendo conversaciones por whatsapp con el acusado tras la agresión por "temor y miedo".

El acusado, que ha mantenido en todo momento su inocencia, ha afirmado, en declaraciones a los periodistas antes del juicio, que ha sido "víctima de una denuncia falsa".

"No he agredido a nadie en ningún momento", ha afirmado, deseando que nadie pase por lo que ha pasado él, porque los dos años que ha estado esperando a que saliera el juicio ha vivido "un calvario total, tanto a nivel personal como profesional".

En su declaración ante el juez ha relatado que la noche del 29 de noviembre quedó con la presunta víctima en su habitación para ver una película, que pidieron comida, se quedaron dormidos y que cuando ella se despertó se fue.

Ha negado haberla atado y ha reiterado en varias ocasiones que "no hubo ningún contacto sexual", y que "como mucho" se dieron "cuatro besos y cuatro caricias", porque "se enrollaban de vez en cuando" pero nunca mantuvieron una relación seria.

En cuanto a la mañana del 5 de diciembre ha asegurado que ni siquiera estaba en Palencia, ya que era puente y se había ido a su pueblo, en el norte de la provincia, el viernes por la tarde, con un amigo que ha corroborado su declaración ante el juez.

Su abogado, Germán Sánchez, ha defendido que la versión de la joven es "incompatible con la realidad" y que su representado es víctima de una denuncia falsa, como demuestran las conversaciones por whatsapp que mantienen ambos durante mas de un mes y que se han presentado como prueba porque demuestran que "son incompatibles con su denuncia".

"En esas conversaciones se demuestra que no existe ninguna recriminación, ni amenaza, que existe una relación normal y que la víctima incurre en continuas contradicciones", ha asegurado a los periodistas el letrado, quien ha apuntado que la joven ha inventado una mentira que no ha podido controlar y que ha podido ser ella misma quien se causara las lesiones.