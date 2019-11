MINUTO POLÍTICO | Día del último debate antes de las elecciones del domingo

Entrevistamos a Íñigo Errejón en Málaga, tras un mitin de Más País. Entre otros temas, el candidato defiende que es Vox "la fuerza política que está sacando más provecho del desánimo" y de la situación políticia. Critica al resto de formaciones por no confrontar con las ideas que planteó Santiago Abascal durante el debate e incide en su propuesta "excepcional" de que los diputados no cobren hasta que no haya Gobierno.

Es una entrevista de Fátima Caballero.

