MINUTO POLÍTICO | El rey decide hoy si hay o no debate de investidura

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE, ha defendido este martes que Pedro Sánchez no acudirá a un debate de investidura si no cuenta con los apoyos garantizados. "Si no hay garantías no hace falta ir a una ceremonia del fracaso", ha asegurado en una entrevista en RNE. El ministro de Fomento en funciones ha añadido que no cree que el rey otorgue una candidatura sin apoyos previos. "Nadie candidata a alguien para enviarlo al fracaso".

Sobre la propuesta de Rivera, Ábalos ha defendido que "las condiciones que nos plantean se dan y no debería haber ningún problema para que hubiera un Gobierno". El ministro ha apuntado que con este movimiento Ciudadanos "reconoce que ha sido parte del bloqueo". Y añade sobre una posible reunión con Rivera: "Si es una cuestión sincera no hay problema en abordarlo".

Respecto a Unidas Podemos, el ministro en funciones ha valorado un posible apoyo sin condiciones, una investidura "gratis", en los términos usados por el entrevistador. "Si nos apoyan, cómo vamos a rechazarlo", ha remarcado. "Gratuito es un termino que no favorece, pero lo que importa es un apoyo".