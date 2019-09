La diputada de Vox Malena Contestí abandona la política: "No es un partido, es demagogia, homofobia y proselitismo confesional"

Abogada de profesión y diputada durante la corta legislatura que se ha cerrado en el Congreso, a Malena Contestí le han sobrado cinco meses para desencantarse de Vox. La parlamentaria balear anunció que dejaba la marca autonómica de Vox en Baleares, Actúa Baleares, el pasado agosto después de que aflorasen un cúmulo de presuntas irregularidades económicas del partido en las islas. Y ahora se despide del Congreso con una durísima carta sobre lo que ha sido su organización.

"Vox no es un partido político, es un movimiento extremista y antisistema", dice la exdirigente, que se confiesa traicionada y decepcionada por la formación de Santiago Abascal debido a la "la imposición de un dogmatismo que golpea como un yunque en todos aquellos ideales que parecieron hacer a Vox necesario".

"He sentido profunda vergüenza viéndome relacionada con un oportunista independentista como Salvini", se queja la exparlamentaria de Vox, que relata lo que ha visto dentro: "Múltiples escándalos de supuestas irregularidades que no sólo no se investigan sino que se protegen, la exclusión y el insulto constante a los demás partidos, demagogia, homofobia, y extremismos varios".

La cabeza de lista del partido en el archipiélago el 28A reconoce que la formación que ha representado criminaliza "a la mujer que pasa por el trauma de abortar, sin atender a sus circunstancias, dirigiéndose a la posibilidad incluso de estatalizar a los niños, o irrumpiendo en minutos de silencio con pancartas políticas".

Contestí también recrimina a Vox su postura ante el colectivo LGTBI, reseñando que esta formación utiliza "obviedades como 'los derechos de todos ya están protegidos en la Constitución', con el objetivo de que derechos adquiridos como el matrimonio entre homosexuales se conviertan en el derecho a hacer 'lo que quieras mientras yo no lo vea', en una vuelta al armario".

En su despedida de la formación de extrema derecha, admite que el partido de Abascal "manipula la realidad para vincular directamente el terrorismo con la inmigración, con el único fin de atacar a todas aquellas organizaciones que no participan de ese proselitismo confesional internacional al que Vox pertenece".

En agosto Contestí abandonó el partido a nivel autonómico tras la publicación de unos presuntos sueldos irregulares que cobraron varios miembros de Actúa Baleares, los socios de Santiago Abascal en el archipiélago. "Para seguir cumpliendo con mi acta de una manera limpia no puedo seguir en un sitio donde no me siento cómoda con ciertas informaciones y noticias. Lo más limpio ha sido presentar mi dimisión", explicó a Europa Press. Contestí, que ocupaba el cargo de vicepresidenta autonómica, también aseguró que no había recibido "explicaciones satisfactorias" por parte de sus compañeros de partido.

Tras esa decisión, tanto la dirección nacional como la autonómica cargaron contra su diputada nacional. Desde Actúa Baleares aseguraron en un comunicado que "la dirección nacional de Vox ha confirmado que Contestí ha sido presionada para renunciar a sus cargos en Actúa en una operación para intentar hacerse con el control del partido en Baleares".

En esa nota de prensa llegaron a asegurar que la dirección del partido también les comunicó que "Contestí se ha mostrado arrepentida de su error y de haber cedido a las presiones, por lo que se ha disculpado". Sin embargo, la diputada no reconoció ese extremo en ningún momento.

Ante este enfrentamiento, Abascal se puso del lado del dirigente autonómico y expresó su apoyo Campos en otro comunicado, sin citar a Contestí en ningún momento. La dirección de Vox llegó a asegurar que desde el Comité de Garantías del partido analizarían "las responsabilidades de quienes de forma intencionada, o incluso de buena fe, han participado en este intento de voladura de Vox".