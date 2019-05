Marlaska apunta a la entrega de 'Josu Ternera' para que sea juzgado en España pese a la condena pendiente en Francia

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha felicitado a la Guardia Civil por la detención este jueves en Francia de José Antonio Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', y ha apuntado a que entre las posibilidades que se abren ahora está la entrega temporal del veterano dirigente de ETA para que sea juzgado en la Audiencia Nacional, pese a que tiene pendiente una condena en Francia.

En una comparencia en el Congreso de los Diputados, donde ha recogido su acta como diputado del PSOE por Cádiz, Marlaska ha señalado que hoy es "un día especial" por la detención de 'Josu Ternera' tras 17 años fugado de la Justicia. Por este motivo, ha enviado una "felicitación calurosa" a la Guardia Civil, que ha liderado la operación 'Infancia robada', y a las víctimas del terrorismo.

"La detención estaba fijada como una prioridad máxima. El nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico, ya que 'Infancia robada' tiene mucho que ver con las víctimas menores de ETA y el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza", ha dicho sobre esta acción criminal donde murieron en 1987 once personas, entre ellas seis menores.

NO CREE QUE ESTÉ MAL DE SALUD

Marlaska ha confirmado que 'Josu Ternera', de 69 años de edad, ha sido arrestado cuando caminaba por un aparcamiento de Sallanches, en los Alpes franceses, y que iba acompañado por un varón que está siendo interrogado por la DGSI francesa y la Guardia Civil para establecer el vínculo con el terrorista de ETA. Sobre el estado de salud de Urrutikoetxea ha pedido cautela, aunque ha añadido: "Ha sido detenido en la calle, caminando y en un aparcamiento. Podemos inferir que su salud es razonable".

El ministro del Interior en funciones ha comentado que ahora se abren unos trámites judiciales que pasan por la comparencia de 'Josu Ternera' ante los tribunales galos, debido a que tiene pendiente de cumplir condenas en rebeldía. No obstante, Marlaska ha comentado que se tramitará "simultáneamente" las órdenes de detención europeas para que también sea juzgado en la Audiencia Nacional.

"En modo alguno una u otra se oponen, se tramitan de forma conjunta las reclamaciones", ha comentado a preguntas de la prensa desde el Congreso de los Diputados. "Son muchos años investigando a ETA y sobre 'Josu Ternera', que me conste, hay al menos dos causas judiciales donde hay una imputación concreta. No se trata de crear nuevas causas que quizás no tengan por qué iniciarse. Lo que va a sustanciarse es el conjunto de responsabilidades penales que pesan", ha añadido.

Según Marlaska, las causas pendientes en Francia "no obstan en modo alguno para que haya una resolución judicial inmediata en el tiempo sobre la entrega de 'Josu Ternera' a las autoridades españolas".

El ministro ha recordado su paso para la Audiencia Nacional para dar detalles sobre el escenario que se abre ahora. "Lo que hay es una cláusula de estilo, la entrega material se suspende hasta que tenga canceladas las responsabilidades criminales en Francia; pero también está la figura jurídica de la entrega temporal, que no hay que esperar, como en el 'caso Txeroki', para que se pueda juzgar en España".

Según ha insistido Marlaska, Francia puede decidir ahora entregarlo "transitoriamente" para que se le pueda enjuiciar en España, "no necesariamente hay que esperar al cumplimiento íntegro de las responsabilidades que pudieran ser declaradas en Francia". "Incluso el propio 'Josu Ternera' podría solicitar cumplir su condena en España como ciudadano español que es", ha enfatizado.