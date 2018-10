La jueza del caso Máster cita como testigo al consejero de Educación de Madrid

La jueza de caso Máster ha citado a declarar como testigo en esa causa al actual consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken. Carmen Rodríguez-Medel cree que su testimonio puede facilitar el esclarecimiento de las supuestas presiones que recibieron profesores del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) para falsificar el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) con la que Cristina Cifuentes intentó defenderse de las primeras informaciones que apuntaban a que había obtenido un título de forma irregular.

En su declaración ante la jueza, el rector de la URJC, Javier Ramos, aseguró que tanto el consejero como su secretaria lo llamaron en numerosas ocasiones reclamando documentación del máster el día que eldiario.es desveló que Cifuentes había obtenido su título de máster con notas falsificadas . Van Grieken, que siempre ha negado las supuestas presiones, fue reprobado por este hecho en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Tras solicitarlo el catedrático Enrique Álvarez Conde, exdirector del IDP, el consejero tendrá que declarar como testigo el día 31 de octubre.

En otro auto, la magistrada rechaza el recurso que la URJC, que es acusación particular en este caso, presentó contra el archivo de gran parte del caso. Para saber si la mayoría de la investigación sigue adelante o no habrá que esperar a si la universidad decide o no recurrir ante la Audiencia Provincial de Madrid. Tras el carpetazo de Rodríguez-Medel, la causa que investigaba si se dieron títulos regalados a alumnos "escogidos" frente a otros "ordinarios", quedó reducida a una investigación contra cinco personas –Cifuentes entre ellas– y solo circunscrita a la falsificación de la citada acta.

En la misma resolución, la jueza estima el recurso presentado por Alicia López de los Mozos, la profesora que reconoció en sede judicial que falsificó las notas de otros alumnos además de la expresidenta. Por último, desestima la pretensión de María Mateo Feito y Fernando Suárez Bilbao y mantiene que para ellos el sobreseimiento de la causa siga siendo provisional y no libre como solicitaban en su recurso.