Guaidó pide "acción" a los 5.500 venezolanos concentrados en la Puerta del Sol: "No nos dejen solos"

La visita a España de Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por España y más de 50 países, ha sacado este sábado a miles de personas a la calle. En la Puerta del Sol, seguidores de Guaidó se han reunido desde las seis de la tarde para mostrar su apoyo al mandatario, que hace un año se autoproclamó presidente encargado del país latinoamericano. El opositor al régimen de Nicolás Maduro ha pedido "acción" a las personas convocadas en el centro de Madrid tras recibir una distinción del Ayuntamiento: "No nos dejen solos".

Desde un escenario, Guaidó se ha dirigido a las 5.500 personas, según datos de la Policía Nacional, que ocupaban la mitad de la plaza y grababan con el móvil al presidente que reconocen para su país. "Él nos representa", ha afirmado Gladis, una venezolana de 67 años. "Confío en que él sea quien haga el cambio", ha dicho y ha aclarado que espera que el mandatario interino permanezca en el cargo hasta que haya "elecciones libres y no amañadas".

Las personas presentes han escuchado en silencio el discurso que Guaidó ha hecho con retraso, sobre las ocho de la noche, antes de reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un año después de que Guaidó se autoproclamara presidente interino de Venezuela, un país atravesado por una crisis política, económica y social, el opositor venezolano inició el pasado domingo una gira internacional que arrancó en Colombia y siguió por Reino Unido, Bruselas y el Foro Económico Mundial de Davos y Francia antes de aterrizar en España.

Los miles de seguidores han esperado durante casi dos horas la llegada del político, que ha mantenido una agenda muy ajustada este sábado, con actos en el Ayuntamiento y la Comunidad, y reuniones con diferentes políticos. Pese a la espera, Salvador, de 43 años, ha agradecido el mensaje "de aliento". "En Venezuela no hay comida, no hay medicinas, no hay educación, no hay salud, no hay transporte", ha clamado el hombre, que vive desde hace 3 años en España y ha participado con 20 personas más en la concentración.

Uno de los asistentes a la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid sostiene una bandera de Venezuela CONSTANZA LAMBERTUCCI

En los últimos años, miles de venezolanos han emigrado hacia España por la situación en el país latinoamericano. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, 24.238 venezolanos llegaron a España en el primer semestre de 2019 y se sumaban a los 158.218 que ya residían.

"La esperanza es importante porque la hemos ido perdiendo", ha señalado Irene, de 55 años, que lleva más de 14 fuera de su país. Guaidó pretendía impedir un nuevo mandato de Maduro, pero el pulso continúa y ambos mantienen apoyos en el país. "Es bueno que haya opciones de diferentes tendencias, pero lo malo es cuando las opciones quitan la libertad a un país y su gente", ha defendido.

La mujer se ha parado sobre la base de un farol para tener una mejor vista del mandatario, que tras el discurso en la Puerta del Sol, apareció en uno de los balcones de la Real Casa de Correos, sede de la Comunidad. Detrás de una bandera de Venezuela que el Gobierno regional ha colgado por la visita del presidente encargado, Guaidó ha saludado a las personas concentradas y ha sostenido de un extremo una bandera más pequeña del país latinoamericano. A su lado, Díaz Ayuso alzaba el otro extremo y coreaba "¡Sí se puede!".

El PP se vuelca con Guaidó

El líder del PP, Pablo Casado, se ha reunido este sábado en privado con el autoproclamado presidente encargado de Venezuela. Tras el encuentro, Casado ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el "cese inmediato" de Ábalos, "por mentir en seis ocasiones" sobre su cita con la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez. "Ábalos lleva mintiendo dos días a los españoles. Hoy hemos conocido la sexta mentira y aún no sabemos lo que pasó en Barajas".

El presidente encargado de Venezuela también ha recibido distinciones de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que le ha entregado la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Y del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que le han dado la Llave de Oro de la ciudad, una distinción que se otorga a los jefes de Estado que se encuentra en la ciudad en visita oficial.

Pedro Sánchez, no ha recibido al mandatario interino, aunque sí lo ha hecho la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que le ha transmitido el "pleno respaldo del Gobierno de España a su figura".

Sobre la decisión de Sánchez, los expresidentes socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González discreparon este viernes: Zapatero opinó que Pedro Sánchez hacía bien en no recibirlo y González, en cambio, aseguró que el político venezolano es "el único representante legítimo de ese país".

Para Irene, que ha permanecido sobre la base del farol con la vista atenta en el balcón, la decisión de Sánchez "ha sido un error garrafal" porque, según cree, "demuestra temor a sus aliados políticos". Horas antes, sin embargo, el líder opositor venezolano defendía que Sánchez hubiese sido uno de los primeros mandatarios europeos en reconocerlo como presidente encargado. A su lado, han clamado "libertad" hasta que Guaidó ha abandonado el balcón para seguir con la gira.